優我（大橋和也）と花（渋谷凪咲）の運命は!?ドラマ『リベンジ・スパイ』衝撃の最終回

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

大橋和也（なにわ男子）と渋谷凪咲が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』の最終話が、9月13日に放送される。

■視聴者が考察の嵐で盛り上がった第9話

9月6日放送の第9話では、尚之（溝端淳平）のシステムを「藺牟田メディカルデータ」の社長で父の藺牟田隆一（高嶋政伸/「高」は、はしごだかが正式表記）が盗用した疑いがあることを知った娘の花（渋谷凪咲）が、強い決意のもと、優我（大橋和也）の“リベンジ”の仲間に。

花は父が尚之の死に関わっていないことを信じて、優我、スパイ仲間の岡山浩次郎（塚地武雅）、そして花への嫉妬が止まらない“強火・優我推し”の息子・真之介（織山尚大）とともに作戦会議を実施。彼女は、尚之が亡くなった事故現場から逃げ去った人物が履いていた革靴を、もし藺牟田が持っていれば死の真相に迫ることができると知り、協力を申し出る。

SNSでは、真之介が花に嫉妬しプンプンと頬を膨らませる姿に「この三角関係、見てるこっちまでハラハラするw」「真之介の嫉妬顔がじわじわクセになるww！」と大盛り上がり。

そんななか、優我らは花から「藺牟田メディカルデータ」に多額の負債があったことを聞き、その返済のためにも尚之のアイデアがほしかったのだと推測。確たる証拠がないまま、優我と花は藺牟田のもとへと向かい、ついに直接対決することになった。

これには「優我が社長に畳みかけるシーンが圧巻！ 気持ち溢れる凛とした眼差しに圧倒された」と大橋の熱演に胸を打たれた視聴者が続出。しかし、なんと藺牟田と対峙する最中、花が胸を押さえて倒れてしまい…!?

集中治療室に搬送された花だが、心配げに彼女を見つめる優我のもとに、海外から帰ってきた花の母親・京香（霧島れいか）が現れて「犯人は藺牟田ではありません」と衝撃のひと言。

「藺牟田パパは技術者だからそういう人間ではないんですね。でも革靴の謎は…？」「犯人は藺牟田じゃないのか…謎深すぎ！」と、来たる最終回を前に考察の嵐となった。

■最終回の放送直前に、大橋和也と渋谷凪咲がインスタライブを実施！

そんな先読み不可能な最終回を目前にした9月13日22時30分から、大橋と渋谷がオシドラサタデー公式Instagramにてインスタライブを実施することが決定。これまで、毎週放送を楽しみにしていたファンへの感謝を述べつつ、ドラマチックな大団円がさらに楽しめる見どころなども指南する。クライマックスをさらに盛り立てること必至の、ふたりによるインスタライブに期待しよう。

なお、TVerでは現在第1話～第3話、第9話を見逃し配信中だ。

■最終話 あらすじ

亡き兄・尚之（溝端淳平）が開発したシステムを、「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一（高嶋政伸）が盗用した疑いがあると睨み、彼と対峙した菅原優我（大橋和也）と藺牟田の娘・花（渋谷凪咲）。しかし、その最中に花は心不全を起こして倒れ、病院の集中治療室へ搬送されることに。祈る想いで花の快復を待つ優我のもとに、花の母親・京香（霧島れいか）が現れ、彼女のカバンに入っていた優我宛ての手紙を渡す。そこには「強い思いがあれば奇跡は起こせる」と花の決意がしたためられていた。さらには“元気になったらやりたいこと”も書かれており、それを読んだ優我は涙が止まらなくなる。シャチのぬいぐるみを看護師に託した彼は、「君がいてくれるから、俺も強くなれる」と花の無事を信じて、ある場所へ駆け出すのだった。

そんななか、優我のスパイ仲間・岡山真之介（織山尚大）によって、尚之が亡くなった事故現場から逃げ去った人物が履いていた革靴の持ち主が判明。真之介はそのことを電話で優我に告げるが、彼はすでに思い当たる節があるようで…。

優我は「藺牟田メディカルデータ」へとやってきて、専務の桜小路章（高橋光臣）の居場所を尋ねるも、彼は藺牟田の車を奪い逃走。桜小路の行き先を知った優我はあとを追うが――？

果たして、優我の“リベンジ”の行方は？ そして、危機的状況の花は無事に快復するのだろうか…!? ふたりの運命やいかに！

■大橋和也（なにわ男子）コメント

■【画像】『リベンジ・スパイ』最終話 場面写真

■番組情報

テレビ朝日 オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』

09/13（土）23:00～23:30 ※最終話

出演：大橋和也 渋谷凪咲

高橋光臣 織山尚大 塚地武雅

清乃あさ姫 中島ひろ子 清水伸 伊藤修子 ゆいかれん 大地伸永 佐伯新

溝端淳平 高嶋政伸

脚本：松田裕子

主題歌：なにわ男子「アシンメトリー」

監督：竹園元（テレビ朝日）、岩本仁志、宮田和弥

■配信情報

大橋和也と渋谷凪咲によるインスタライブ

09/13（土）22:30～22:45

※オシドラサタデー公式Instagramにて配信

■関連リンク

オシドラサタデー公式Instagram

https://www.instagram.com/oshidora_ex/

ドラマ『リベンジ・スパイ』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/revenge_spy/

ドラマ『リベンジ・スパイ』TVer

https://tver.jp/episodes/epbdh1eus8e