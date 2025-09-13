

医師は自身の最期をどう考えているのでしょうか（写真：hellohello／PIXTA）

2024年の死亡者数は戦後最多

総務省の人口推計によれば、2025年春の段階で75歳以上の人口は約2100万人に達し、前年よりも62万人も増えています。同時に、日本は「多死社会」へと突入しています。

統計によれば、2024年の死亡者数は前年2万9282人増の160万5298人と、戦後最多を記録しており、これは出生数を100万人近く上回る規模です。将来推計については諸説あるものの、2040年前後に死亡者数がピークに達すると考えられています。

「人がどのように最期を迎えるか」という問題は、延命治療をどこまで行うのか（行わないのか）、本人の意思をどう尊重するのかなど、医療だけでなく文化や法律、経済、宗教観とも深く結びついています。

では、医師は「自分の終末期」をどう捉えているのでしょうか。

まずは海外の報告から紹介しましょう。

国際的な調査をまとめた最新の論文が『医療倫理学ジャーナル（Journal of Medical Ethics）』に発表されました。北米や欧州、オーストラリアの医師に、自らが末期がんや認知症の終末期に置かれたら、どのような治療を望むかを尋ねたものです。

安楽死を「良い」とする意見も

結果は一貫していました。

9割以上の医師が「心肺蘇生や人工呼吸器、経管栄養といった延命処置を望まない」と回答し、代わりに苦痛を和らげる緩和ケアを選んだのです。

しかも、安楽死や医師による自殺幇助（ほうじょ）が法的に認められている国では、そうした選択肢を「良い」と評価する割合が高く、法律や社会環境が医師の死生観にも影響を与えていることが浮き彫りになりました。

日本の近隣諸国でも「患者の自己決定権」が認められつつあります。

韓国では2009年、植物状態となった患者の延命治療の中止をめぐる裁判で、最高裁が自己決定権を認め、その後2018年には延命医療決定法（終末期の患者の心肺蘇生や人工呼吸器装着などの中断を認める法律）が施行。

登録制の事前指示書は急速に広まり、わずか7年で登録者数は300万人に達し、成人人口の6.8％が自らの意思を記録するようになりました。

台湾でも2016年に患者自主権利法が成立し、アジアで初めて包括的に尊厳死の法制度を整えました。2019年の施行後、数万人単位が事前指示を登録していると報道されています。

欧州ではさらに踏み込んだ制度が存在しています。

2002年に世界で初めて安楽死を合法化したオランダでは、2024年には1万件近くの安楽死が実施され、全死亡の約5.8％を占めるほど増加傾向を示しました。ベルギーでも、2023年に全死亡の約3.1％が安楽死によるものでした。

フランスやドイツでは事前指示書に法的効力があり、医師は患者の意思を尊重しなければなりません。アメリカでは全50州で何らかの形の事前指示書に法的効力があり、在宅死の割合も約30％に達しています。

一方、日本ではどうでしょうか。

事前の終末期に関する意思表示である「アドバンス・ケア・プランニング（ACP）」の認知度は、2023年の政府調査でも5.9％にとどまり、近年通じてほぼ変わらない状況が続いています。

「延命治療を受けたくない」という意思を文書で残している人は非常に少ないと見られ、ACPに対する賛成意見が69.8％あるにもかかわらず、実際の行動には結びついていません。

法的裏付けがないため、医師にとってもリビング・ウィルの効力は不透明で、実際には病院や家族との合意形成に委ねられているのが現状です。

この政府調査では、終末期に人工呼吸器や心臓マッサージを望まない医師や医療従事者が8割以上でした。これに対し、一般の国民では6割未満にとどまることが報告されています。

先に挙げた海外の調査と同様に、日本でも医療の専門的知識があるほど無理な延命治療を望まない傾向にあるといえそうです。

助からなくても心臓マッサージ

では、日本の医師はこのような現状をどう考えているのでしょうか。

医療情報サイトm3.comが2024年に実施したアンケートでは、開業医の91.5％、勤務医の90.3％が「日本国内での終末期医療についての議論は不十分」と回答しています。

勤務医らは次のようにアンケートで回答しています。

▼いまだに日本の終末期医療は過剰と思われる。無駄な中心静脈栄養や胃瘻など。しかし、それがなければ近隣の終末期医療施設が受け入れてくれないため、やらざるを得ない

▼本来施設や往診の看取りで十分な症例が、多数搬送されてくる。ただ、結局看取りをするだけ。全例は防げないが、患者家族教育などで、不要な医療は減らせると思う

実際、救急搬送される高齢者でも、末期がんや認知症の終末期にある患者で、本来であれば自然な看取りが適切だったケースが少なくありません。

筆者自身も救急医療の現場に立つことがありますが、例えば90代の認知症患者が意識を失い、心肺停止で運ばれてくることもあります。

医学的には蘇生術をさまざま実施しても元の状態に戻ることは考えにくいのですが、事前の意思表示など何もなければ、家族の到着を待って「関係者が納得するまで心臓マッサージなどを行わざるを得ない」というのが、医療現場の状況なのです。

深刻なのは、本人の意思が軽視されがちな現実です。

本人が寝たきりだったり、認知症で理解に乏しかったりという状況もありますが、病状説明が家族に対してのみ行われ、本人が同席しないことがままあるのです。

本人の意思が無視される終末期

本人が意思を表明できる状態であっても、家族が反対すれば希望が尊重されないケースは少なくありません。

特に高齢者の場合、「子どもたちに迷惑をかけたくない」という気持ちから自分の希望を伝えられず、結果として家族の意向に従ってしまうこともよくあります。

家族の中でも意見が割れることがあり、最終的に「声の大きい家族の意見が通って、本人の意思がどこかに消えてしまう」ケースもあります。

筆者自身も終末期の高齢患者さんのケアに携わってきましたが、意識がないのに毎日何本もの注射をして、「これが本当に患者さんのためなのか」と疑問に思うことがありました。

病院薬剤師へのアンケート調査でも「終末期患者への投薬について疑問を感じる」という回答が少なくなく、医学的効果が期待できない高額な薬剤投与への疑問が示されています。

日本の終末期医療が抱える問題は、制度的要因と文化的要因が複雑に絡み合って生み出されています。診療報酬制度では、高度な医療技術に対して高い報酬が設定されている一方、緩和ケアや在宅での看取りに対する報酬は相対的に低く設定されています。

この「経済的インセンティブのゆがみ」が、医療機関を過剰な延命治療に向かわせる構造的要因となっています。

介護施設やホスピスが、中心静脈栄養や胃瘻といった医療的処置を受け入れ条件とする場合もあり、病院の医師は「不必要だ」と思いながらも処置をせざるを得ない状況に置かれています。

たとえば進行した認知症患者への胃瘻が、生活の質や生命予後の改善にどの程度寄与するのか明確なエビデンスもなく、胃瘻の意義を疑問視する声は少なくありません。

法的根拠の不明確さも大きな問題です。

延命治療中止の際の法的リスクを不安に思う医師は多く、過去の刑事告発事例が医師たちの判断を萎縮させています。現在は厚生労働省のガイドラインや各学会の指針に頼らざるを得ず、これらに法的拘束力がないため、最終的には医師個人の判断と責任に委ねられています。

社会で「死を語る文化」を育てる

日本では、亡くなる場所として病院が最も多く、自宅で亡くなった方は2020年には13.9%、2023年に少し増加傾向でしたが、それでも17.0%に過ぎませんでした。

一方で、「人生の最期を住み慣れた自宅で迎えたい」と考える人は調査によって異なりますが、おおむね6割から8割にのぼります。このように、「現実」と「希望」の間には大きなギャップがあり、これは日本社会が抱える終末期医療の課題を象徴しています。

日本の終末期医療が抱える根本的な問題を解決するためにまず必要なのは、「死を語る文化」を社会に根付かせることです。

現在の日本では、家族間で死について話し合うことが少なく、結果として臨終の場で初めて重要な決断を迫られるという事態が常態化しています。

学校教育の段階から死生観教育を取り入れ、宗教界、教育界、メディアが連携して死をタブー視しない文化を醸成することが重要です。同時に、海外の例を参考にしながら、日本の文化的背景に適した終末期医療法の制定を検討すべきでしょう。

診療報酬制度の見直しも必要です。

前述したように、現在の制度では高額な新薬や手術など、高度な医療技術に高い報酬が設定されている一方、緩和ケアや在宅での看取りの報酬は数分の1から数十分の1と相対的に低く設定されています。

このインセンティブのゆがみを是正し、過剰な延命治療への誘導を防ぐ必要があります。また、緩和ケア病棟や在宅医療の地域偏在を是正し、どこに住んでいても適切な終末期医療を受けられる体制整備が求められます。

最も重要なのは、患者さんの意思を中心に据えた意思決定システムの構築です。多くの医師は自分ならば延命処置を望まず、静かな看取りを選びますが、現実の現場ではそれが難しくなっています。

いま必要なのは、まず家族で話し合い、医師と対話し、本人の声を中心に据えることです。今この瞬間も、全国の医療現場では数多くの終末期患者さんと、その家族が困難な選択を迫られています。彼らが後悔のない選択をできるよう、社会全体で支える仕組みを早急に整備することが求められています。

（谷本 哲也 ： 内科医）