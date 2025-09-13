武蔵（櫻井翔）と大和（菊池風磨）がある作戦を仕掛ける！『放送局占拠』妖の真の狙いが明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻井翔が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第9話が、9月13日に放送される。このたび、あらすじと場面写真が公開された。

■“あの人物”が凶弾に倒れ…

8話のラストシーンで、天狗の銃弾に倒れて入院していた和泉さくら（ソニン）が捜査指揮本部に復帰する。さくら不在の間、指揮本部を守っていた本庄（瀧内公美）だが、般若・伊吹（加藤清史郎）からの指名により、人質交換のために叔父であり警備部長の屋代（高橋克典）の引き渡し役を命じられる。

一方、伊吹の暴走を止めるために共闘中の武蔵（櫻井翔）と大和（菊池風磨）は、妖の作戦の裏をかいて伊吹の元にたどり着こうとするが…。

傀儡子（くぐつし）を炙り出すため、奄美大智（戸次重幸）、沖野聖羅（片岡礼子）、真鍋野々花（宮部のぞみ）の残された3名の人質がスタジオに招かれ、“死の記者会見”が開かれる。そんななか、“あの人物”が凶弾に倒れ…。

■ドラマ『放送局占拠』第9話あらすじ

【速報】放送局内、突入作戦始まる。人質の緊急記者会見、開催

すべてを裏で操る“傀儡子（くぐつし）”とは、いったい誰だ!? その正体を突き止めようとする武蔵（櫻井翔）たちは、般若・伊吹（加藤清史郎）の要求に応じ、警備部長・屋代（高橋克典）の身柄を引き渡す“人質交換”に踏み切る。伊吹の狙いは何なのか…？

引き渡し役に指名された本庄（瀧内公美）は、叔父である屋代に「必ず、生きて法の裁きを受けてもらいます。あなたの命は、私が守ります」と約束。

人質交換は1時間後…。本庄に代わって捜査の指揮を執る和泉さくら（ソニン）は、人質交換に乗じて別経路からSATを潜入させる極秘作戦を計画するが…。

そんななか、青鬼・大和（菊池風磨）が武蔵を呼びつけ、「あなたに、プレゼントがあります」――。すべてを終わらせるため、武蔵は大和と再びバディを組み、ある作戦を仕掛ける…！

最終回直前、ついに妖が放送局を占拠した真の狙いが明らかに。さらに傀儡子を炙り出す“死の記者会見”がスタート。屋代と本庄の運命は!? 武蔵は傀儡子にたどり着けるか!? さらに、“あの人物”が凶弾に倒れる――。

■リアル企画「妖（あやかし）お面ぬりえ」実施中

番組サイトでは、解禁された妖のお面が無料ダウンロードできる。ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って妖お面を作ろう。色を塗ったお面は 「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけてSNS投稿しよう。

■番組情報

日本テレビ『放送局占拠』

09/13（土）21:00～ ※第9話

毎週土曜 21:00～

出演：櫻井翔 比嘉愛未 加藤清史郎 曽田陵介 ぐんぴぃ 齊藤なぎさ 山口大地 真山章志 亀田佳明 北代高士 吉田芽吹 宮部のぞみ 吉田帆乃華・瀧内公美・ソニン / 入山杏奈 柏木悠 芝大輔 瞳水ひまり 駿河太郎 ともさかりえ / 高橋克典 / 片岡礼子 福澤朗 戸次重幸 / 菊池風磨

演出：大谷太郎 茂山佳則 西村了

脚本：福田哲平

主題歌：Snow Man「W」

製作著作：日本テレビ

