黒カビを寄せつけない、穴なしの清潔力【シャープ】の全自動洗濯機がAmazonに登場中‼
毎日の洗濯に、プロのこだわりを【シャープ】の全自動洗濯機がAmazonに登場!
シャープの全自動洗濯機は、洗濯槽の外側に穴を設けない構造により、黒カビの侵入を防ぎ、清潔性と節水性を両立している。少ない水量で濃い洗浄液から洗い始めることで、洗浄力を最大限に引き出し、ガンコな汚れにも対応する。
脱水時の水を利用して槽の外側を自動で洗い流す「自動槽洗い」機能を搭載。洗濯のたびに槽を清潔に保つことができる。
洗濯コースは多彩で、泥汚れなどに対応する「ガンコつけおきコース」、軽い汚れに便利な「時短コース」、ウールや絹などのデリケートな衣類に適した「おしゃれ着コース」、アイロンがけを楽にする「シワ抑えコース」など、用途に応じて選べる。
脱水の最後にパルセーターを動かして洗濯物の絡みをほぐす「ほぐし運転」により、洗濯物がスムーズに取り出せる。糸くずは袋状のフィルターでしっかりキャッチし、取り除きやすい設計となっている。
日々の洗濯に、清潔・快適・効率をもたらす一台。穴なし槽が叶える、次世代の洗濯体験を。
