「歓迎できない事態」まさかイタリアとドイツがポット４の可能性も？ “異物混入”のポット分けに賛否【26年北中米ワールドカップ】
26年開催の北中米ワールドカップ。注目の組分け抽選会はワシントンD.C.のジョン・F・ケネディ・センターで現地時間2025年12月５日12時（日本時間12月６日２時）に行なわれる予定だ。
ポット分けはFIFAランキングに基づいて４つのブロック（ポット１〜ポット４）に振り分けられるが、開催３か国はポット１確定。すでにメキシコがグループA、カナダがグループB、アメリカがグループDに入ることが決まっている。
また、ポット４には大陸間プレーオフ勝者の２枠、ヨーロッパのプレーオフ勝者の４枠が組み込まれる。プレーオフは26年３月実施予定のため、25年12月の抽選会ではつまり「出場確定42か国+プレーオフ未確定６チーム」の状況で組分けが決まるわけだ。
ここで押さえておきたいのは、ポット４に欧州勢が４つも入る事実。“異物混入”のレギュレーションについて、アメリカのスポーツ専用メディア『FOX Sports』は独自の見解を示している。
「最下位ポット（ポット４）にイタリア（FIFAランク11位）やドイツ（同９位）が入る可能性もある。南米の強豪や開催国にとって、これは歓迎できない事態だ」
イタリアやドイツがポット４になると、「強豪vs強豪」のカードがグループステージで生まれる可能性が高まる。ポット１〜３の出場国にとって「避けたい相手」が“最下層”ポット４から出ることで“有利／不利の差”が生じると同メディアは論じた。
アメリカの掲示板型SNS『Reddit』には以下のように“賛否”の投稿があった。
「例えばポット４からイタリアかヨルダンかで大きな違い」
「抽選後にプレーオフが行なわれる形式がポット分けを大きく歪めてしまっている」
「強豪がポット４に潜んでいることで、死の組が生まれるかもしれない」
「波乱要素が増えて楽しみ」
「ドラマ性が増す」
実際、欧州予選を戦うイタリアはすでに首位通過が厳しい状況にあり、『Football Italia』などイタリア・メディアは「イタリアがポット４になればポット１のチームと同組になり、抽選結果で極端に厳しいグループになる可能性が高い」と報じている。
ただ、26年ワールドカップは出場48か国で争われるため、各グループ３位のうち成績上位８か国も決勝トーナメント（ベスト32）に進める。各グループ上位２か国しか突破できなかったカタール・ワールドカップよりも勝ち残る確率は高い。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
