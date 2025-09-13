ムロオ関西大学ラグビーAリーグはあす14日に開幕する。今季は本命不在で拮抗（きっこう）した戦いが予想される中、関西制覇や大学選手権出場を目標に掲げる8大学のキーマンをピックアップした。

【京産大】破壊的な突破力を誇る怪物として1年時から注目を集めてきた京産大No・8シオネ・ポルテレ（4年＝目黒学院）が、雪辱に燃えている。今季は10人のリーダーの一人に任命されてチームを引っ張ってきたが、夏の菅平合宿は明大や東海大に敗戦。「（自分たちは）まだまだだなと感じた。一日一日を大切にひたむきに取り組んでいかないといけない」と危機感を口にした。

昨季は関西Aリーグでトライ王となったが大学選手権準決勝で早大に敗戦。左太腿裏肉離れを押して強行先発したが、悔し涙を流した。1月末にトンガへ帰国。「京産大が日本一になるためにはどうすればいいのか」――。思いを巡らせていた時、尊敬する父・テビタさんから言葉をかけられた。「おまえがひたむきに頑張らないとチームは前に進まない」。トライだけでなく、どんな局面でも仲間のために体を張り続けると決意した。

昨季より練習量が増えたことで体重は5キロ減り、現在110キロ。動きにキレが増し、50メートル走6秒0の快足を取り戻した。狙うは関西王座奪還、その先につながる悲願の大学日本一だ。「京産大は全国ベスト4の壁を破れていない。自分たちの代で新しい歴史をつくりたい」。将来の日本代表入りを目指す規格外の巨漢FWが、誰よりも泥くさく戦う。

◇シオネ・ポルテレ 2003年5月24日生まれ、トンガ出身の22歳。11歳の時にトンガカレッジアテレでラグビーを始める。目黒学院では冬の花園大会に2度出場。PRなどで活躍し、大学1年はWTB、2年からNo.8に。1メートル84、110キロ。7人きょうだいの長男。