13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円安の4万4400円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4768.12円に対しては368.12円安。出来高は8500枚だった。



TOPIX先物期近は3129.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比30.99ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 44400 -80 8500

日経225mini 44435 -45 136514

TOPIX先物 3129.5 -6 11305

JPX日経400先物 28140 -35 891

グロース指数先物 750 -3 596

東証REIT指数先物 売買不成立



