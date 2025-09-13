　13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円安の4万4400円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4768.12円に対しては368.12円安。出来高は8500枚だった。

　TOPIX先物期近は3129.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比30.99ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44400　　　　　 -80　　　　8500
日経225mini 　　　　　　 44435　　　　　 -45　　　136514
TOPIX先物 　　　　　　　3129.5　　　　　　-6　　　 11305
JPX日経400先物　　　　　 28140　　　　　 -35　　　　 891
グロース指数先物　　　　　 750　　　　　　-3　　　　 596
東証REIT指数先物　　売買不成立

