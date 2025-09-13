◇パ・リーグ 日本ハム3−7西武（2025年9月12日 エスコン）

日本ハム打線の中心は9回に29号ソロを放ち、82打点としてリーグ2冠を誇るレイエスだろう。ただ、勝負どころで一発がある長距離砲は歩かされることも多く、シーズン終盤で後ろを打つ打者が何よりも重要になってくる。3試合連続でレイエスの後ろとなる「4番・三塁」で起用された郡司が、新庄監督の期待にしっかりと応えた。

まずは2点を追う4回2死だ。1ボールから145キロのカットボールを中前へ運んだ。7回1死では外角直球を逆らわず右前打。「今日の（高橋）光成さんは凄く良かったので、狙い球を絞っていった。一発で仕留められているので状態はいいんだと思います」と9回にも中前打を放ち、8回まで無得点に封じられた西武・高橋から2試合連続3安打をマークした。

今季は新庄監督の方針で「2チーム制」を採用してきた。固定しないことで選手の疲労を軽減する狙いがあり、さらに相手投手との相性などを踏まえて起用することで、苦手投手に打撃フォームを崩される心配がない。その影響で郡司もここまで96試合出場にとどまるも、「良い選手が多いので全員出ればいいんですよ」と笑う。

そんな中で打率・306まで上昇。その要因を郡司は「慣れですね」と語る。中日から加入して新庄監督とは今年で3年目。いつ出番が来るか分からない日々を送ってきただけに、常に準備する生活は身についた。今季規定打席到達も難しい状況だが、「そこは仕方ないと割り切っている。チームあっての個人。今年はチームが優勝するためにできることを続けたい」と話す。

7点差の9回、打線は5連打で3点を返したが、チームは5位相手に敗戦。それでも郡司は「得点が離れていても、何かが起きそうなのが今のファイターズ。明日以降につながる」と力を込めた。首位ソフトバンクは2・5ゲーム差に広がったが、逆転優勝へ、この男の力が必要だ。