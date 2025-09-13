¡Ú´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼¡¡14Æü³«Ëë¡ÛÅ·ÍýÂçSO¾å¥ÎË·½Ù²ð¡¡´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¶»¤ËÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°¤Ï¤¢¤¹14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£º£µ¨¤ÏËÜÌ¿ÉÔºß¤ÇÙÉ¹³¡Ê¤¤Ã¤³¤¦¡Ë¤·¤¿Àï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢´ØÀ¾À©ÇÆ¤äÂç³ØÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë8Âç³Ø¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÚÅ·ÍýÂç¡ÛÉÔ¾Í»ö¤ËÍÉ¤ì¤¿Å·ÍýÂç¤¬ºÆ½ÐÈ¯¤ò¿Þ¤ë¡£6·î¤ËÅö»þ¤ÎÉô°÷2¿Í¤¬ÂçËã½ê»ý¤Ê¤É¤ÎËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£7·îËö¤Þ¤Ç³èÆ°¤òÄä»ß¤·¤¿¡£5µ¨Á°¤ËÂç³ØÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¾®¾¾ÀáÉ×´ÆÆÄ¤Ï¿¦Ì³Ää»ß3¥«·î¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°³«ËëÄ¾Á°¤Þ¤Ç»ØÆ³¤«¤é³°¤ì¤¿¡£ºòµ¨²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÄ©¤àº£µ¨¤ÏÁÏÉô100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¡£¶¦Æ±¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëSO¾å¥ÎË·½Ù²ð¡Ê4Ç¯¡áÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¡Ë¤Ï´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹çÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëº£µ¨¡£¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï¸±¤·¤¤¡£Á´ÂÎÎý½¬ºÆ³«¤Ï8·î1Æü¤«¤é¡£ÎãÇ¯¤Ê¤é7·î¤Ë¤¢¤ëÄÉ¤¤¹þ¤ß´ü´Ö¤¬¤º¤ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÉôÊ¬¤«¤éµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¡£²Æ¤Î¿ûÊ¿¹ç½É¤ÏÌÀÂç¡¢ÄëµþÂç¡¢ÁáÂç¤ËÏ¢ÇÔ¡£¼º¤Ã¤¿»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë²ÝÂê¤ÎÊ¬ÀÏ¤È½¤Àµ¤ËÎå¤ß¡¢Åì³¤Âç¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¹ç½É¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¥ÎË·¼«¿È¤Ïº£½Õ¤ËU23ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿´¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤¹¤°¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤¦¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤½¤Î²ó¿ô¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤·¤ó¤É¤¤»þ¤Ë¤É¤ì¤À¤±Áö¤ì¤ë¤«¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥é¥ó¥¹¥¥ë¤ËÍ¥¤ì¤¿»ÊÎáÅã¤Ï¡¢ÂåÉ½¤Î·Ð¸³¤â¥Á¡¼¥à¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¡£
¡¡¡þ¾å¥ÎË·¡¡½Ù²ð¡Ê¤¦¤¨¤Î¤Ü¤¦¡¦¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë9·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£4ºÐ¤«¤é»°ÅÄRC¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÀÐ¸«ÃÒ¿é´Û¤Ç¤ÏÅß¤Î²Ö±àÂç²ñ¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¡£Âç³Ø1Ç¯½©¤Ë±¦æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹üÀÞ¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê»þ¤ËÎ¾Â¤Î»Ø¤ò¶¯²½¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ1¡£1¥á¡¼¥È¥ë82¡¢88¥¥í¡£SO/FB¡£