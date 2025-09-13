紅組のトリは安室奈美恵ちゃんの『CAN YOU CELEBRATE？』。大トリが五木ひろしさんの『千曲川』というビシッと締まった『第48回紅白歌合戦』で話題になったのは、最後のステージとして『紅白』の舞台に立ったX JAPANの皆さん。この日、解散ライブをおこなった東京ドームから、NHKホールに移動してのステージでした。

X JAPANの登場は34組めで、歌ったのは、『Forever Love』。そこから、由紀さおりさん・安田祥子さんの『トルコ行進曲』、さだまさしさんが『秋桜』、あやちゃん（藤あや子）の『うたかたの恋』、吉幾三さんの『津軽平野』、森山良子さんの『さとうきび畑』と続き、わたしのひとつ前にステージに立ったのが、 “祝！ 還暦” のスペシャルバンドで登場された加山雄三さんです。

メンバーを聞いたら、皆さん驚きますよ。ギターが、さだまさしさん、TOKIOの城島茂さん、シャ乱Qのはたけさん。ベースがシャ乱Qのしゅうさ ん。ドラムが、西城秀樹さんとシャ乱Qのまことさん。コーラス＆タンバリンは美川憲一さん、前川清さん、堀内孝雄さん。

豪華です。豪華すぎます。次に、たった一人でステージに立たなきゃいけないわたしとしては、苦笑いするしかありません。加山さんが歌ったのは、『夜空の星』『ブラック・サンド・ビーチ』『蒼い星くず』のメドレー『若大将1997スペシャル』です。

最近はすっかりお馴染みとなった『紅白』バージョンのメドレーですが、まだこのころは少なくて。この年にメドレーを歌ったのは、加山さん、郷ひろみさん、SMAPさんの3組でした。

ーーえっ!? 最初のメドレーは、亡くなったエルヴィス・プレスリーを偲んで、『ラヴ・ミー・テンダー〜ハウンド・ドッグ』を歌った第28回（1977年）の佐良直美さん？

そうか、わたしが10歳のときなんですね。

編集の方が調べてくださったところによると、佐良直美さんの次は第30回（1979年）の美空ひばりさんの『ひばりのマドロスさん』『リンゴ追分』『人生一路』と、藤山一郎さんの『丘を越えて』『長崎の鐘』『青い山脈』だそうです。

1997年は、まだ演歌が強かった時代。50組中、白組は鳥羽一郎さん、山川豊さん、前川清さん、美川憲一さん、吉幾三さん、細川たかしさん、森進一さん、北島三郎さん、大トリ、五木ひろしさんの9組。

紅組が『NHK新人歌謡コンテスト』で優勝し、『紅白』出場権を獲得した岩本公水さん、中村美律子さん、かおりちゃん（香西かおり）、夏ちゃん（伍代夏子）、洋子ちゃん（長山洋子）、天童（よしみ）さん、オーロラ輝子さん（河合美智子）、小林幸子さん、あやちゃん（藤あや子）、都はるみさん、石川さゆりさん、わたしの12組。

2024年は、白組が初出場の新浜レオンくん、 “演歌界の貴公子 山内惠介くん、純烈の皆さん、 “ビタミンボイス” 三山ひろしくん、帰ってきた “スーパーアイドル” 氷川きよしくんの5組。

紅組は、天童さん、 “ご当地ソングの女王” 水森かおりちゃん、石川さゆりさん、わたしの4組でした。

わたしたち演歌勢には厳しいですが、これが時代の流れであり現実です。

ーーいつまでも『紅白』のステージに立ち続けていたい。だからこそ、こう強く思い続けています。時代の波に呑み込まれないように、坂本冬美を歌い続けます。

さかもとふゆみ

1967 年3月30日生まれ 和歌山県出身『祝い酒』『夜桜お七』『また君に恋してる』『ブッダのように私は死んだ』など幅広いジャンルの代表曲を持つ。現在、最新シングル『浪花魂』が好評発売中！

写真・中村 功、産経新聞

取材＆文・工藤 晋