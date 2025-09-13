しびれるマウンドに立てる喜びを胸にチームの連敗を止める。現在5連勝中のソフトバンク・上沢が、きょう13日のオリックス戦で自己最多に並ぶ12勝目を目指す。

オリックス戦は日本ハム時代を含めてカード別最多の通算23勝と好相性。今季も3勝を挙げており、前回4日の対戦では8回4安打無失点に抑えてキラーぶりを発揮した。「打率が高く活発な打線。あまり相性だったりは気にせずに、思い切って自信のあるボールを投げていくだけかなと思います」と話した。

熱い優勝争いの中で投げられている喜びがある。米球界に挑戦した昨季、メジャー登板は2試合のみ。シーズン終盤には右肘を痛めて自身の投球も見失った。「去年は相手を抑える抑えないのレベルじゃないところで苦しんでいた。終盤のヒリヒリした試合で投げられるのは幸せなこと。むしろ楽しさやうれしさの方が大きい」と思いを口にする。

規定投球回クリアも視界に捉えている。現在121回2/3で到達まで残り21回1/3。今回を含めて3、4試合に登板する見込みで「残り試合で長いイニングを投げないとクリアできないし（達成できれば）先発の役目を果たせていることになる。そこはクリアできるように頑張りたい」と腕をぶした。

チームは先発陣の柱を担うモイネロ、大関が打たれてまさかの3連敗中。8月以降負けなしの右腕が悪い流れを断ち切る。 （木下 大一）