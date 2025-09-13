稀代のヒットメーカー・三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（10月1日スタート、水曜後10・00）に、お笑い芸人・ひょうろく（38）がレギュラー出演することが決定した。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に続く話題作への抜擢で、三谷氏脚本作品＆フジ連ドラ初出演。ジャズ喫茶「テンペスト」の従業員・仮歯（かりば）役を演じる。ユニークな役名に「仮歯？と思いながら撮影に挑みましたが、撮影を終えた今も仮歯？となっています」とコメントした。

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来となる。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人の放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

ひょうろくはTBS「水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）で一躍ブレイクし、俳優としても活躍。今回演じる仮歯は、気弱で神経質な上に声が小さい。店内で大声を荒らげる久部（菅田）を注意しようとするが、いつも久部の声にかき消されてしまう。

「ジャズ喫茶・テンペストの従業員の仮歯役のひょうろくです。仮歯？と思いながら撮影に挑みましたが、撮影を終えた今も仮歯？となっています。人は良いところもあるし、良くないところもあるし、それで良いのかもなぁと思いました。三谷さんの脚本に、凄い演者の方々に、楽しい要素いっぱいなので、皆さんに見ていただきたいです」とアピールした。

同局の金城綾香プロデューサーは「ひょうろくさんは、小林薫さんがマスターを務める喫茶店テンペストのウェイターです。クランクインから素晴らしい勘の鋭さで、物語に溶け込んでくださっています」と絶賛している。

ひょうろくを含め、富田望生、小澤雄太、西村瑞樹、大水洋介、福井夏、松田慎也の新キャスト7人が発表された。