「有力馬次走報」（１２日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆札幌日刊スポーツ杯を制したミラージュナイト（牡３歳、栗東・辻野）は、状態に問題がなければ菊花賞（１０月２６日・京都、芝３０００メートル）を目標にする。

◆栗東・西園正厩舎の動行。キーンランドＣ１０着のフィオライア（牝４歳）はスプリンターズＳ（２８日・中山、芝１２００メートル）に登録する。８月に中京で新馬勝ちしたシルバーナイツ（牡２歳）はもみじＳ（１０月１９日・京都、芝１４００メートル）へ。マーキュリーＣ８着のメイショウフンジン（牡７歳）は白山大賞典（３０日・金沢、ダート２１００メートル）へ向かう。平安Ｓ８着のマーブルロック（牡５歳）は日本テレビ盃（１０月１日・船橋、ダート１８００メートル）へ。

◆Ｇ１・４勝馬クロノジェネシスの初子で、小倉の新馬戦を快勝したベレシート（牡２歳、栗東・斉藤崇）が、アイビーＳ（１０月１８日・東京、芝１８００メートル）へ。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。母は１８年のこのレースの覇者で、勝てば母子制覇となる。