女優の武田久美子（57）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに水着になりました」とプールサイドでの水着姿を公開した。

89年に写真集で披露した貝殻ビキニが話題となったが、「選んだビキニは白の貝殻プリント 楽しい夏の思い出です」とつづり、今回は真っ白な貝“柄”ビキニショットを披露した。髪をアップにまとめ、サングラスをかけ、ドリンクを飲んだり、ビーチベッドに腰かけるなどする様子をアップした。ネイルも貝柄でコーディネートした。

ファンやフォロワーからも「わぁーナイスバディ」「さすが」「スタイル最高」「スタイル維持の努力は世界一」「綺麗なウエストライン」「ビキニ姿が眩しすぎます」「女子の最高の憧れ」「いつまでも美しく、可愛く＆ゴージャス感」とコメントが寄せられた。

武田は89年にリリースした写真集「My Dear Stephanie」で披露した「貝殻ビキニ」で一世を風靡（ふうび）した。ホタテガイの貝殻を胸元に付け、水着に見立て、以後代名詞として定着した。99年にアメリカ人と結婚。米カリフォルニア州サンディエゴに移住したが16年1月に離婚。その後もサンディエゴ在住を続けている。