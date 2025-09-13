ゴーヤーのワタを捨てないで！ビタミンCは果肉の1.7倍で苦味もほぼなし？野菜ソムリエが教える本当においしい食べ方

食卓を彩り、私たちの健康を支える四季折々の野菜と果物。せっかくなら、おいしく上手に食べたいもの。野菜と果物を知り尽くした“野菜ソムリエ上級プロ”の堀基子さんが、おいしさと栄養を余すところなく引き出す方法をお伝えします。



文・写真＝堀基子

ワタは味噌汁やかき揚げに

ゴーヤーを調理したときに、中のワタをどうしていますか？「ワタは苦いので、スプーンでしっかり取り除きましょう」と書かれているレシピも多いので、かき出して捨てている方も多いのでは？実はそれ、とてももったいないことをしています。

ゴーヤーのワタをちょっとつまんで食べてみると分かりますが、ほとんど苦味がありません。しかもビタミンCはなんと果肉の1.7倍というデータもあるのです。ゴーヤーチャンプルーなどを作った際に出たワタは、ぜひ天ぷらやみそ汁の具などに使ってみてください。

一番のオススメはかき揚げです。ワタから種を取り除き、ひと口大にちぎり、ゴーヤーの端っこを薄く切り、一緒に天ぷらの衣で和えて揚げると、エコで美味な一品になります。

ゴーヤーのビタミンCの含有量は100ｇ当たり76mgとレモンの約1.5倍も含まれており、約1/2本を食べれば1日分のビタミンC推奨量を満たせます。そのうえゴーヤーのビタミンCは加熱調理に強く、油で炒めると吸収率が高まるベータカロテンも豊富なため、ゴーヤーチャンプルーはとても理にかなったメニューなのです。また、ゴーヤー特有の苦味成分のモモルデシンには、食欲を増進する効果が期待できますので、食欲がない日にもオススメです。

ゴーヤではなくあくまで「ゴーヤー」

南国野菜のイメージが強いゴーヤーですが、北は北海道から南は沖縄県まで各地で生産されており、全国の総出荷量の約1/3は私が住む沖縄県産です。14世紀末に原産地の東インドや東南アジアから中国へ伝わり、その後16世紀頃に日本へ伝来したといわれていますが、沖縄へはひと足早く15世紀前半には伝わっていたそうです。

沖縄県民が愛してやまない、伝統的な島野菜のひとつでもあるゴーヤー。ちなみに、その名称は「ゴーヤ」ではなく、あくまでも語尾を伸ばす「ゴーヤー」です。

かつて琉球王朝の時代、王の健康を守り支えるために王府の侍医が中国の北京へ留学し、帰国後に上梓したた『御膳本草（ぎょぜんほんぞう）』という食医学書があります。そこには琉球でも入手できる300以上の食材について、それぞれの効能や食べ方の禁忌などが詳しく紹介されており、医食同源を今に伝える貴重な非常に文献です。

その品目の一つが「がふやあ」、つまり「ゴーヤー」で、歴史的にも「ゴーヤ」ではなく「ゴーヤー」が正しいわけです。この呼び名の正誤を指摘するゴーヤー警察なるものもネット上などに存在するようですので、これからはぜひ「ゴーヤー」と呼んでいただければと思います。

ビタミンCを逃がさず苦味を和らげる

購入の際は、鮮やかな濃い緑色で、表面にツヤがあり、イボがつぶれたり欠けたりしておらず、みずみずしく、ずっしりと重いものを選びましょう。保存するならポリ袋に入れて野菜室で冷蔵を。

調理の際、苦みを抜くために、スライスしたゴーヤーを塩もみして水洗いすると、水溶性のビタミンCが流出してしまうので、手早くサッと済ませましょう。手軽に苦味を抑えるなら、料理の仕上げにかつお節をたっぷりと。かつお節にはゴーヤーの苦味を吸着し、舌に感じさせなくする作用があるため、苦みが和らぎます。

また、ゴーヤーは緑のピーマンと同様に、まだ熟しきっていない実を野菜として食べています。まれに赤くなった種を見かけることがありますが、それは傷んでいるのではなく、熟したためです。

種を包んでいる赤いゼリー状の部分は甘みがあり、昔はおやつとして食べられていました。熟したゴーヤーは果肉が黄色を帯びてきますが、緑色のものよりも食感が柔らかくなり、苦みが控えめになって甘みが増し、サラダなどで生食すると意外と美味です。

大量消費にも！お勧めのメニュー

ちなみに、ゴーヤーをたくさん入手して食べきれないときは、ピクルスや甘酢漬けにするか、佃煮にするのがおすすめです。

農家さん直伝の佃煮の作り方は、ゴーヤーを薄切りにし、ちりめんじゃことともに、砂糖、醤油、酢で煮て、かつお節と白ごまをたっぷりとふって混ぜるだけ。大量に作って冷凍しておけば、夕食やお弁当にあと一品欲しいときに重宝します。

最後にわが家のゴーヤーチャンプルーの作り方を紹介します。私は豚肉をこんがりめに焼き、豆腐もしっかりと焼き色を付け、ゴーヤーはごく薄切りにしてシャキッと炒めるのが好みです。

沖縄の伝統的なレシピでは、豚バラ肉をブロックのまま下ゆでし、短冊に切って使いますので、きちんと作ってみたい方はぜひチャレンジしてみてください。

なお、沖縄ではギュッと硬めで濃厚な味わいの島豆腐を使いますが、しっかり水切りした木綿豆腐でも代用できます。

堀家のゴーヤーチャンプルーのレシピ

【堀家のゴーヤーチャンプルー】

■材料（3〜4人分）

ゴーヤー2本（500g）

豚薄切り肉100g

島豆腐（またはよく水切りした木綿豆腐）100g

卵2個

油大さじ2

塩小さじ1（山盛り）

■作り方

（1）フライパンに油大さじ1を入れて熱し、食べやすい大きさに切った豚肉を入れ、塩ふたつまみをふって中火で焼き、火が通ったら皿に取り出します。

（2）ひと口大に手でちぎった豆腐を（1）の空いたフライパンに入れ、塩ふたつまみをふって中火で焼き、焼き色が付いたら皿に取り出します。

（3）（2）の空いたフライパンに油大さじ1を入れて火にかけ、薄切りにしたゴーヤーを入れ、残りの塩をふって強めの中火で炒め、火が通ってきたら（1）と（2）を戻して炒め合わせ、塩少々を加えておいた溶き卵を流し入れ、全体に混ぜ合わせます。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。