¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î±©Æî¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²¦ºÂ¼è¤ê¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÆ±²¦ºÂ¤òÂ×´§¤·¤¿¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤Î¾®ÇÈ¡õÍùÆî¡õ¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¤Ë¡¢Æ±¤¸¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¡×¤ÎÈÓÅÄº»Ìí¡õ¸þ¸åÅí¤È¤È¤â¤ËÄ©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£²¦¼ÔÁÈ¤â¼õÂú¤·²¦ºÂÀï¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±©Æî¤Ï¡Ö¡Ø£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÍùÆî¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Î¥»¥ê¥Õ¡£¥Ø¥¤¥È¤ò¤Ö¤ÃÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÉü½²¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡£´·î¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿´äÃ«ËãÍ¥¤¬¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÂàÃÄ¤·¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÍÕ·î¡õ¥³¥°¥Þ¤¬£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤«¤éÃ¦Âà¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£¶¿Í¤«¤éÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤ê´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿±©Æî¤ÏÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤ÎºÝ¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Öµã¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¿·À¸£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤È¤·¤Æ£³¿Í¤Ç¼«¿®¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤éÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£¸·î¤Ë¤Ï¿·¿Í¤ÎÉ±¤æ¤ê¤¢¤â²ÃÆþ¤·¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡¢Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤Î¤¬º£¤Î£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Î¶¯¤ß¡£¤æ¤ê¤¢¤Î¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â£´¿Í¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÎý½¬¤â¤·¤Æ·ëÂ«ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¡£¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ó¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ø¥¤¥È¤¬²¿¤«¤·¤¿¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È¤«¥Ø¥¤¥È¤¬Ãæ¿´¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤ÆÀµµÁ¤¬µ±¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à±©Æî¤¬¡¢ÃÄÂÎ¤òàÀµ¾ï²½á¤µ¤»¤ë¡£
