¡¡À¾Éð¡¦¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬àµÍ¤á¤Î´Å¤µá¤òÏªÄè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨À®ÀÓ¤ò£·¾¡£·ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤È¤·¤¿¡££±£²Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤Ë£·ÅÀ¤ÎÂçÎÌ±ç¸î¤ò¤â¤é¤¤¡¢£¸²ó¤Þ¤Ç»¶È¯£µ°ÂÂÇÌµ»ÍµåÅêµå¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£²£°£²£³Ç¯£··î°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î´°Éõ¾¡Íø¤¬¸«¤¨¤¿£¹²ó¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë£²£¹¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤Æ¤³¤ì¤òÆ¨¤¹¤È¡¢·´»Ê¡¢À¶µÜ¡¢¿åÌî¤Ë¤âÏ¢ÂÇ¤òµö¤·Ìµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ò£²ÈÖ¼ê¡¦¹õÌÚ¤¬¤·¤Î¤®¡¢¹â¶¶¤Ï£¹²óÅÓÃæ£¹°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç£·¾¡ÌÜ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¡Ê´°Éõ¤Ï¡Ë¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¹õÌÚ¤µ¤ó¤Ë²¿¤È¤«ÍÞ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£¹²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«µÔÅª¤Ëà°Ì´¤Î£¹²óá¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£°¾¡£±£±ÇÔ¤È¥×¥í£±£°Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î°ì·³Ì¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤Î£·¾¡¤ÏÉüÄ´¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç¤½¤ÎÉ¾²Á¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤¿¹â¶¶¤Ë¡¢£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡Öº£Æü¤Î£¹²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åêµå¤Ë°ÂÄê´¶¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Èà¤Î¡£¾¡¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±Éé¤±¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¼ê¸·¤·¤¤¡£
¡¡¥×¥íÄÌ»»À®ÀÓ£·£²¾¡£·£µÇÔ¡Ê£±£³Æü¸½ºß¡Ë¤Î¹â¶¶¤Ï£±£±Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç²áµî£´ÅÙ¤Î£²·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãù¶â¤Ï£±£¹Ç¯¡Ê£±£°¾¡£¶ÇÔ¡Ë¤È£²£²Ç¯¡Ê£±£²¾¡£¸ÇÔ¡Ë¤Î¡Ö£´¡×¤¬ºÇÂ¿¡£¸½ºß¡¢£Í£Ì£Â¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢µÆÃÓ¡¢»³ËÜÍ³¡¢º£±Ê¤Ê¤É¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È£Î£Ð£Â¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥±¥¬¤Ê¤¯Åê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ç¤â¾¡¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤â¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤ÎÌÜ»Ø¤¹Êý¸þÀ¤ò¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤Ç¤¹¤Í¡£º£Æü¤Î£¹²ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄù¤á¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ËÜ¿Í¤ò´Þ¤á¡¢¼þ°Ï¤ÎÃ¯¤â¤¬¤½¤Î³ÐÀÃ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£