¡¡¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã²½¤«¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£±£²Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££·²ó£±£°£¸µå¤òÅê¤²¡¢£¶°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê£È£Ñ£Ó¡á£·²ó°Ê¾å¼«ÀÕ£²°Ê²¼¡Ë¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÇòÀ±¤Ï¾þ¤ì¤º£²ÇÔÌÜ¡£¤³¤ì¤Çº£µ¨ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£·¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£²¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ£²°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤â£³¡½£·¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¥²¡¼¥à¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤â£²¡¦£µ¤Ë³ÈÂç¡£Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«¤é¤ÎÎÏÅê¤ÇµÕÅ¾£Ö¤Ø¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤ÉÕ¤«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²ù¤·¤¤¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄÁ°Æü¤Î£±£±Æü¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡ÖÌÀÆü¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¡Ê¾¡¤ÁÀ±¤¬¡Ë£²·å¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¡Êº£¸å¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¡ËÁ´Éô¾¡¤Á¤Þ¤¹¤è¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¡£¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î»Ä¤ê»î¹ç¡Ê£±£µ»î¹ç¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¼«¿È¤Îº£µ¨£²·å¾¡Íø¤Ï¤Û¤ÜÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã£¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎàÁè¤¤á¤âÈùÌ¯¤Ê¾õ¶·¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¿·¿Í²¦Áè¤¤¡×¤À¡£
¡¡Æ±Æü»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦Áè¤¤¤Ï£·¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿Ã£¤¬ºÇÍÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æµ¬ÄêÂÇÀÊÌ¤ÅþÃ£¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£³ÎÒ¤ò¸Ø¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯ÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬¤Î»ûÃÏÎ´À®Êá¼ê¡Ê£²£°¡Ë¡¢À¾Éð¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Ç£´£±»î¹çÅÐÈÄ£±£´¥Û¡¼¥ë¥É¤Î»³ÅÄÍÛæÆÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤é¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã£¤¬£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤Ïº®¤È¤ó¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤òÂ³¤±¤ëÃ£¤Ë¼ã´³¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¸å¤ÎÂ¾Áª¼ê¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¿·¿Í²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢·×£±£°¾¡¤òµó¤²ËÉ¸æÎ¨¤Ç¤â¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£²¡¦£±£·¤ò»Ä¤·¤¿À¾Éð¡¦ÉðÆâ²ÆÚöÅê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£Ã£¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤³¤Î¿ô»ú¤Ë¶á¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹²ÄÇ½À¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡ÖÅö³Î¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃ£ËÜ¿Í¤Ï¿·¿Í²¦¤Ë´Ø¤·¡Ö¤½¤ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÃ£¤Ï»Ä¤ê»î¹ç¤Ç¡ÖÂ×´§¡×¤Ë»ê¤ë¤«¡£Â¾¤Î¥Ñ¿·¿Í²¦»ñ³Ê¼Ô¤è¤ê¤Ï¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤Ë¤»¤è¡¢¤Þ¤À²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎµÕÅ¾£Ö¤Î¹ÔÊý¤È¤È¤â¤Ëº£¸å¤ÎÄ¹¿È¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¤ÎÅêµå¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£