¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÀÐÇË¼óÁê¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¡© ¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡Ö½ÐÇÏ°Õ¸þ¡×ÊóÆ»¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬£±£²Æü¡¢½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¡¢Íè½µ¸åÈ¾¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Î£µ¿Í¤ÇÁè¤¦¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àô»áÉÔ½ÐÇÏ¤Î´ÑÂ¬¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤±ÊÅÄÄ®¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¡¢ÊóÆ»³Æ¼Ò¤Ï¡Ö½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤È°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£¾®Àô»á¤Ï³ÕµÄ¸å²ñ¸«¤Ç¡Ö¡Ê£±£³Æü¤ËÃÏ¸µ¤Î¡Ë²£¿Ü²ì¤È»°±º¤ÎÊý¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊóÆ»¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»ä¤È¤·¤Æ¡¢²¿¤«¿½¤·¾å¤²¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¤ÎÌ³¤á¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿µ½Å¤Ê¹½¤¨¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼Ç¤É½ÌÀ¤·¤¿Á°Ìë¤Î£¶Æü¤Ë¾®Àô»á¤Ï¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤È´±Å¡¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¿û»á¤¬£³£°Ê¬¤ÎÂÚºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¾®Àô»á¤Ï£²»þ´Ö¤ËµÚ¤Ó¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼Ç¤¤òÇ÷¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤¢¤ê¤¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤òÆ§¤ßÂæ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ó¡¢¾®Àô»á¤Ï¡ÖÀâÆÀ¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁíÍý¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤ÈÀÐÇË¼óÁê¤òà²ðºøá¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤·¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤Ë·èÃå¤ò¤Ä¤±¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ø¼ç·¯¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¸å³ø¤ËºÂ¤ë»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤Ã¤¿¡£½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Ê¤éÎ©¾ì¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¸å½Ð¤·¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔ½ÐÇÏ´ÑÂ¬¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹°ÕÌ£¤Ç¤â¼þÊÕ¤¬½ÐÇÏ°Õ¸þ¤À¤±¤ÏÀè¤Ë¼¨¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤¬£±£±¡¢£±£²Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤¬£²£¸¡ó¡¢¾®Àô»á¤Ï¼¡ÅÀ¤Î£²£²¡¦£µ¡ó¤Ç¡¢£±£±¡¦£´¡ó¤ÎÎÓ»á¡¢£¶¡¦£±¡ó¤ÎÌÐÌÚ»á¡¢£³¡¦£´¡ó¤Î¾®ÎÓ»á¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¥à¡¼¥É¤âÉº¤¦¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÅÓÃæ¤Ç¼ºÂ®¤·¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸Å²¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆþÇ°¤Ê½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
