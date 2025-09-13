待ってた、【3COINSの新作】！！ 40・50代が週5で頼りたい♡「秋っぽヘアアクセ」

秋らしい素材や色味のヘアアクセを取り入れるだけで、ぐっとこなれた印象に。【3COINS（スリーコインズ）】には、ベロア生地を使ったヘアアクセが続々登場！ 気負わず使えて、日常にもお出かけにもぴったり。今回は、大人の髪にも取り入れやすい、秋らしいヘアアクセをご紹介します。

くるっと巻くだけで秋モードにチェンジ

【3COINS】「ベロアバイカラーシュシュ」\550（税込）

やわらかそうなベロア生地を使った、2色づかいが目を引くシュシュは、取り入れるだけで後ろ姿が華やぎます。おすすめは、写真のように低めのお団子ヘアにさらっと巻きつけるスタイル。派手すぎず、でもほんのり華やか。いつものまとめ髪が秋らしくアップデートされます。

大人可愛いリボンで後ろ姿をアップデート

【3COINS】「ベロアパールリボンバンス」\550（税込）

ベロア素材のリボンにパールビーズをあしらったバンスクリップは、大人の後ろ姿にマッチ。軽く三つ編みにしてクリップで留めることで、抜け感のあるアレンジが完成。落ち着いたカラーと質感が、上品さと可愛さのちょうどいいバランスをつくっています。

秋色が映えるさりげないアクセント

【3COINS】「メタルベロアポニー4個セット」\330（税込）

ゴールド調のビーズがアクセントになるマットなベロア素材のヘアゴムは、シンプルでも存在感あり。写真のようにあえて複数づかいして立体感を出すことで、今っぽい印象に。ビーズで統一感を出せるので、あえて同色でまとめないのもおしゃれ見えのポイントです。

いつものスタイルにフェミニンさを足したい日に

【3COINS】「ライトベロアリボンポニー」\550（税込）

くったりとしたベロアリボン付きのヘアゴム。ひとつにまとめるだけでも、グッとフェミニンな印象に。大ぶりのリボンですが、落ち着いた色味と質感のおかげで、子どもっぽくならず、大人の上品さを引き立ててくれます。シンプルコーデの日にも重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里