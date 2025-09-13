【放送局占拠 第9話】武蔵＆大和、再びバディ組み作戦仕掛ける 妖の“真の狙い”明らかに
【モデルプレス＝2025/09/13】嵐の櫻井翔が主演を務める日本テレビ系ドラマ「放送局占拠」（毎週土曜よる9時〜）の第9話が、13日に放送される。
【写真】櫻井翔の紅白差し入れ「嵐愛が詰まってる」と話題
櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年の「大病院占拠」、2024年の「新空港占拠」と続編が制作され、今作で3作目。来たる東京都知事選挙に向け選挙特番を放送中の「テレビ日本」を、突如として妖怪の面をかぶった「妖（あやかし）」と名乗る武装集団が占拠。一瞬でも気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスが開幕する。
櫻井のほか、比嘉愛未、加藤清史郎、曽田陵介、ぐんぴぃ、齊藤なぎさ、山口大地、真山章志、亀田佳明、北代高士、吉田芽吹、宮部のぞみ、吉田帆乃華、瀧内公美、ソニン、高橋克典、片岡礼子、福澤朗、戸次重幸、菊池風磨（timelesz）らが出演する。
すべてを裏で操る「傀儡子（くぐつし）」とは、一体誰だ。その正体を突き止めようとする武蔵（櫻井翔）たちは、般若・伊吹（加藤清史郎）の要求に応じ、警備部長・屋代（高橋克典）の身柄を引き渡す“人質交換”に踏み切る。伊吹の狙いは何なのか？引き渡し役に指名された本庄（瀧内公美）は、叔父である屋代に「必ず、生きて法の裁きを受けてもらいます。あなたの命は、私が守ります」と約束する。
人質交換は1時間後。本庄に代わって捜査の指揮を執る和泉さくら（ソニン）は、人質交換に乗じて別経路からSATを潜入させる極秘作戦を計画する。そんな中、青鬼・大和（菊池風磨）が武蔵を呼びつけ、「あなたに、プレゼントがあります」。すべてを終わらせるため、武蔵は大和と再びバディを組み、ある作戦を仕掛ける。最終回直前、ついに妖が放送局を占拠した真の狙いが明らかに。さらに、傀儡子を炙り出す『死の記者会見』がスタート。屋代と本庄の運命は。武蔵は傀儡子にたどり着けるか。さらに、“あの人物”が凶弾に倒れる。
◆櫻井翔主演「放送局占拠」
◆「放送局占拠」第9話あらすじ
