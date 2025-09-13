◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３２回ＷＢＳＣ Ｕ―１８野球ワールドカップ ▽スーパーラウンド 日本６Ｘ―５パナマ＝延長９回タイブレーク＝（１２日・沖縄セルラースタジアム那覇）

日本がスーパーラウンド（ＳＲ）２戦目でパナマとの死闘を制し、開幕７連勝で１試合を残して１位での決勝進出を決めた。１４日に米国と対戦する。２試合連続タイブレークの末に延長８回、４点差を追いつき、延長９回１死満塁、岡部飛雄馬（敦賀気比）のスクイズでサヨナラ勝ち。岡部は２戦連続Ｖ打。１大会２度、２戦連続のタイブレーク勝利は初。日本は１次Ｒから持ち越す２勝を含め、４勝０敗と首位をキープ。１３日午後６時３０分からは台湾戦に臨み、下重賢慎（健大高崎）が先発する。

今大会一番の“日本コール”が球場を包んだ。５―５の延長９回１死満塁。フルカウントで小倉全由監督（６８）から出たサインは「ストライクスクイズ」だ。「サインミスかなと思ったんですけど」と岡部。再確認し投手と向き合った。「ストライクでやるだけ。自信を持っていった」。三塁線に転がった絶妙な打球に、相手投手も追うのをあきらめた。三塁走者の為永皓（横浜）が、サヨナラのホームに滑り込んだ。

ナインは逆境にこそ強かった。一挙４点を献上し１―５と追い込まれた延長８回。１死満塁から阿部葉太、奥村凌大、為永の横浜勢が３連打で４点を奪い追いついた。９回は無失点で切り抜けての劇勝だ。指揮官は「自分が投手を代えて、そこが一番、選手に負担をかけていた。選手たちが、監督の失敗をはね返してくれた」と喜びをかみしめた。

１６５センチのリードオフマンは今大会、７試合で出塁率６割超。好調の裏に、健大高崎との今春センバツ２回戦の記憶がある。岡部は、９回２死から登板した最速１５８キロ右腕の石垣元気に遊飛に打ち取られた。「それくらいの球（の投手）は、世界にいっぱいいる」。打撃マシンで速球対策を行い、沖縄に乗り込んでいた。１１日の米国戦では、１―１の延長８回無死満塁で１５０キロの球に食らいつき値千金の決勝打。「ああいう経験があったからこそ」。世代屈指の剛腕との対戦が、連日のヒーローを生んだ。

これで、１４日の決勝進出が決定。過去に３度、決勝で敗れた米国と王座を争う。「よりいっそう、アメリカも気合を入れてくる。それを上回る気合を入れて、やっていきたい」と岡部。こじ開けた連覇の道を、日の丸ナインが力強く歩む。（瀬川 楓花）