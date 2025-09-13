◆パ・リーグ 日本ハム３―７西武（１２日・エスコンＦ）

反撃も及ばなかった。３―７の９回２死三塁、代打・万波が二ゴロに倒れゲームセット。大逆転を期待したエスコンの歓声がため息に変わった。日本ハム・新庄監督は「今まで見た高橋君のなかでも今日は一番よかった。あれはなかなか打てない」と西武先発・高橋に脱帽した。連勝は２で止まり、試合のなかった首位・ソフトバンクとのゲーム差は２・５に拡大。ソフトバンクの優勝マジックは１つ減って１４となった。

高橋に８回まで５安打無得点に封じられるも、９回先頭のレイエスが左翼２階席に２９号ソロを放つと、そこから１１日のオリックス戦（エスコン）の初回に続く２試合連続での５連打で３点を返した。３安打の郡司は「点差が開いても何かが起きそうなのが今のファイターズ。１歩間違ったら（逆転が）あるんじゃないかと思わせられたので、明日（１３日）につながる」とうなずいた。

最後に意地は見せたが、不安は残る。試合前、守護神・柳川が腰の違和感で登録を抹消。今季３７登板で２勝１敗１１セーブ、防御率１・０２。チーム最多タイのセーブを挙げている右腕が離脱する緊急事態も発生した。逆転Ｖへ残り１５試合。新庄ハムの負けられない戦いは続く。（川上 晴輝）