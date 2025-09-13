フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に出演していたクロが、新しい彼氏との２ショットを披露した。

クロは１２日までにＳＮＳで、彼氏で起業家の綿島光一氏と大阪・関西万博を訪れたことを報告。ブログに「ミャクミャクおそろ」と２ショットをアップし、インスタグラムのストーリーズにも画像を掲載した。

翌日も彼氏と大阪観光する様子をアップ。ブログの読者からは「彼氏さんイケメン」「カッコイイし可愛いし、優しくて面白くて最高やん」「すっごくお似合いです」「彼氏さんカッコ良すぎません？芸能人みたい！」「坂口憲二さんと玉山鉄二さんに似てる」「イケメンで誠実で優しそう」などの感想が寄せられている。

クロは２０１７年に一般男性と結婚。１８年８月に第１子となる長女を出産したが、２２年３月１５日に「性格の不一致」などの理由で離婚を発表した。

今月４日にブログで「彼氏ができましたぁああ！！！！！！」と報告。「７／６に初めて会って、急接近した 秘密のママ園１に出演していた綿島光一くん（３７）です」とＡＢＥＭＡの番組をきっかけに出会ったと明かし、「私が今年４０歳なるから、こいたんは３つ年下の代だよ」「彼は、まだ京都に住んでいるので、遠距離恋愛です 互いにバツイチ子持ちで、アラフォーな私たち」と説明した。