¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡ÙÂè51²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Î12·î24ÆüÀµ¸á¤«¤éÍâ25Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè51²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´¶¶Ë¤Þ¤êÂç¹æµã¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯
¡¡¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ç2011Ç¯7·î¡Á2021Ç¯3·î¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ÎÅìËÌº²¡Ù¡¢21Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼ ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÃ´Åö¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤¬¿¼¤¯¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¡Ø¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡Ù¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¡¢º£²ó½é¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤Ê¿Í¤¬°Â¿´¤·¤Æ³¹¤òÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø²»¤Î½Ð¤ë¿®¹æµ¡¡Ù¤òÀßÃÖ¤¹¤ë´ð¶â¤òÊç¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£1975Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ËèÇ¯11·î1Æü¤«¤éÍâÇ¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î3¥ö·î´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥Ö¤Î12·î24ÆüÀµ¸á¤«¤éÍâ25Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤æ¤«¤ê¤Î¿ÍÊª¤ò¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë·Þ¤¨¤Æ24»þ´Ö¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£À¸ÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤¬¤½¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦STV¥é¥¸¥ª¡¢ÀÄ¿¹ÊüÁ÷¡¢IBC´ä¼êÊüÁ÷¡¢¥é¥¸¥ªÊ¡Åç¡¢¥é¥¸¥ªÂçºå¡¢ÏÂ²Î»³ÊüÁ÷¡¢¹Åç¡¦Ãæ¹ñÊüÁ÷¡¢¹áÀî¡¦À¾ÆüËÜÊüÁ÷¡¢Ê¡²¬¡¦¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢¥é¥¸¥ª²Æì¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò²Ã¤¨¤¿Á´¹ñ11¶É¤Î¥é¥¸¥ª¶É¤¬³Æ¶ÉÆÈ¼«¤Î¡Ö¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë51²¯1956Ëü4718±ß¤Î¾ôºâ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Á´¹ñ¤Ç3519´ð¤Î¡Ö²»¤Î½Ð¤ë¿®¹æµ¡¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÀ¼¤Î¿Þ½ñ¡×¡¢¡ÖÎ©ÂÎ¥³¥Ô¡¼¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î»ë³Ð¾ã³²¼Ô¡Ê»ù¡ËÍÑ¶µ°éµ¡´ï¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¶áÇ¯¤Ïµ¡´ï¤Î¿ÊÊâ¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖÀ¼¤Î¿Þ½ñ¡×¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÆÊüÁ÷¶É¤Ç¤â¡Ö²»¤Î½Ð¤ë¿®¹æµ¡¡×¤ÎÂ¾¡¢ÌÕÆ³¸¤¤Î°éÀ®¤ä¶µ°éµ¡´ï¤ÎÊä½õ¤Ê¤É¡¢¾ã³²¤ò»ý¤ÄÊý¤Î¼Ò²ñÀ¸³è¤ä»Ò¶¡Ã£¤Î¶µ°é¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó
¡Ú°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Û
¤¤¤Ä¤«¡Ö¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡×¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥é¥¸¥ª¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÃ¤ËÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¡¹¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤ò¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¾ðÊó¸»¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡¢º£Ç¯¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö25»þ´Ö¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤24»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉÙß·¤¿¤±¤·¡Û
ËÍ¤ÏÀ¤´Ö¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«Îä¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤ÏÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆü¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï²È¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤¿¤é¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£24»þ´Ö´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¿²¤Ê¤¤¤Ç24»þ´ÖÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÉôÄ¹¡¡ÌÚÇ·ËÜ¾°µ±
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¤ª2¿Í¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¿ÍÊÁ¤È¹ñÌ±ÅªÃÎÌ¾ÅÙ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¡Ø¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡Ù¤ËÅ¬Ç¤¤À¤È»×¤¤¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó ¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼ ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ù¤âÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¶É¤âËèÇ¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ØÂè51²ó¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡Ù¤ò¤´Ã´Åö¤¤¤¿¤À¤¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª2¿Í¤Ë¤´Ã´Åö¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÈÖÁÈ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÊý¤¬°Â¿´¤·¤Æ³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊç¶â¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´¶¶Ë¤Þ¤êÂç¹æµã¡ª¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯
¢£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó
¡Ú°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Û
¡ÚÉÙß·¤¿¤±¤·¡Û
¢£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÉôÄ¹¡¡ÌÚÇ·ËÜ¾°µ±
