ニッポン放送『ミュージックソン』51回目に 歴史を振り返る【歴代パーソナリティー＆募金総額】
ニッポン放送『ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』は、目の不自由な人が安心して街を歩けるように『音の出る信号機』を設置する基金を募るチャリティ・キャンペーン。1975年からスタートし、毎年11月1日から翌年1月31日までの3ヶ月間に渡って展開されており、チャリティへの関心が高まるクリスマス・イブの12月24日正午から翌25日クリスマスの正午まで、ニッポン放送ゆかりの人物をメインパーソナリティーに迎えて24時間のチャリティ生放送を実施している。
【写真】感極まり大号泣！真っ赤なジャケット姿の出川哲朗
また、全国のラジオ局がその趣旨に賛同しており、北海道・STVラジオ、青森放送、IBC岩手放送、ラジオ福島、ラジオ大阪、和歌山放送、広島・中国放送、香川・西日本放送、福岡・九州朝日放送、ラジオ沖縄に、ニッポン放送を加えた全国11局のラジオ局が各局独自の「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」を放送している。
これまでに51億1956万4718円の浄財が寄せられ、全国で3519基の「音の出る信号機」を設置したほか、「声の図書」、「立体コピー」など多数の視覚障害者（児）用教育機器を贈ってきた。近年は機器の進歩に伴い、「声の図書」の整備や、デジタル化などにも活用している。
各放送局でも「音の出る信号機」の他、盲導犬の育成や教育機器の補助など、障害を持つ方の社会生活や子供達の教育への支援を行っている。
51回目となる今回は、サンドウィッチマンがメインパーソナリティーを務める。
■ニッポン放送『ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』歴代担当パーソナリティー・募金額
第1回（1975年）萩本欽一 7062万7126円
第2回（1976年）萩本欽一 1億770万1667円
第3回（1977年）萩本欽一 1億3374万9092円
第4回（1978年）萩本欽一 1億5927万1366円
第5回（1979年）萩本欽一・研ナオコ 1億5160万5463円
第6回（1980年）萩本欽一・研ナオコ 1億2243万2215円
第7回（1981年）萩本欽一・研ナオコ 1億3664万9535円
第8回（1982年）萩本欽一・研ナオコ 1億4079万5118円
第9回（1983年）萩本欽一・研ナオコ 1億3141万8051円
第10回（1984年）萩本欽一・研ナオコ 1億3959万5822円
第11回（1985年）萩本欽一・研ナオコ 1億2113万5389円
第12回（1986年）西田敏行 1億2652万7822円
第13回（1987年）渡辺徹・榊原郁恵 1億3505万2864円
第14回（1988年）森光子・田代まさし 1億4112万248円
第15回（1989年）山田邦子 1億4529万5148円
第16回（1990年）和田アキ子・三宅裕司・山瀬まみ 1億5463万4633円
第17回（1991年）斉藤由貴・東山紀之 1億3816万5858円
第18回（1992年）峰竜太・松本明子 1億3914万1913円
第19回（1993年）ウッチャンナンチャン 1億3209万5846円
第20回（1994年）泉谷しげる・西田ひかる 1億2767万7588円
第21回（1995年）内田有紀 1億1110万4102円
第22回（1996年）中居正広 1億1965万7707円
第23回（1997年）中居正広 1億866万1898円
第24回（1998年）テリー伊藤・うえやなぎまさひこ 1億76万3254円
第25回（1999年）山田邦子・ゆず 1億283万5828円
第26回（2000年）三宅裕司・中澤裕子（モーニング娘。） 8806万551円
第27回（2001年）佐々木主浩（シアトル・マリナーズ） 8311万2789円
第28回（2002年）田中麗奈・児玉清・荘口彰久 8131万7961円
第29回（2003年）イルカ 7516万6584円
第30回（2004年）笑福亭鶴瓶・石原さとみ 7097万3881円
第31回（2005年）長瀬智也 7162万1473円
第32回（2006年）上戸彩 7212万6009円
第33回（2007年）KAT-TUN 7005万1967円
第34回（2008年）萩本欽一 7018万9815円
第35回（2009年）高橋克実 6702万1297円
第36回（2010年）オードリー 6640万2447円
第37回（2011年）ゆず 6453万746円
第38回（2012年）大竹しのぶ 6660万5038円
第39回（2013年）AKB48 6719万2528円
第40回（2014年）上戸彩 6392万7192円
第41回（2015年）V6 7351万9502円
第42回（2016年）斉藤由貴 7165万6137円
第43回（2017年）オードリー 7212万8547円
第44回（2018年）Kis-My-Ft2 8815万8161円
第45回（2019年）Kis-My-Ft2 9057万5273円
第46回（2020年）Kis-My-Ft2・SixTONES 9058万6533円
第47回（2021年）SixTONES 8322万212円
第48回（2022年）SixTONES 8641万3880円
第49回（2023年）乃木坂46・久保史緒里 9484万1179円
第50回（2024年）出川哲朗 9244万9463円
合計 51億1956万4718円
