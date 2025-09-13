1991年以来34年ぶりとなる東京での世界陸上が13日に開幕する。大会最初の種目、男女の35km競歩では前回男子の同種目で銅メダルの川野将虎（26、旭化成）が満を持して登場。日本のメダル第1号誕生に期待がかかる。“世界最速決定戦”の男子100mも、初日から予選が行われる。その他、1日目に出場する注目選手とタイムスケジュールを紹介。

悲願の金なるか！？“男子35km競歩”

今大会、最初の決勝種目となる男子35km競歩。前回のブダペストで銅メダル、前々回のオレゴンでは1秒差の銀メダルに泣いた川野将虎。昨年の日本選手権では世界新をマークするなど、好調キープで3度目の世界陸上で頂点を目指す。※現在の世界記録はイタリアのM.スタノ選手

世界では9秒台が当たり前！最速の男は誰の手に“男子100m予選”

パリオリンピック™、前回大会金メダルのN.ライルズ（28、アメリカ）や今季世界最高の9秒75（+0.8）をマークしているK.トンプソン（24、ジャマイカ）など実力者が顔を揃える男子100m。日本からは19年ドーハ大会以来の個人での代表となった桐生祥秀（29、日本生命）や3大会連続の決勝進出を目指すサニブラウン アブデルハキーム（26、東レ）、10秒00（+1.3ｍ）の日本歴代5位タイ、学生歴代2位をマークした守祐陽（21、大東文化大）が世界の強豪に挑む。

中長距離のエース田中希実（26、New Balance）が“女子1500m”でまずは1種目目

5000mと合わせると大会中に5本走る可能性のある田中が、1本目のレースに登場。1500mは2大会連続で準決勝敗退と悔しい結果。日本のエースが、自身の持つ3分59秒19の日本記録を塗り替えることはできるのかに期待がかかる。

日本初のメダル獲得へ男子3000m障害

男子3000m障害には3大会連続出場の三浦龍司（23、SUBARU）が日本初の表彰台を狙う。前回大会ではメダルまで1秒72まで迫った三浦。7月12日のダイヤモンドリーグ・モナコで、自身の持つ日本記録を6秒以上更新する8分03秒43の日本新をマーク。パリ五輪金のタイムよりも約3秒早い“特大”の日本新で衝撃を与えた。

海外勢では世界記録保持者が登場！

棒高跳で2大会連続金メダルのA.デュプランティス（25、スウェーデン）が3大会連続の金メダルを狙う。東京で自身14回目の世界記録更新と6m30超えに挑む。

【モーニングセッション】

7:30〜 男子35km競歩 決勝（川野将虎、勝木隼人、丸尾知司）

女子35km競歩 決勝（梅野倖子、渕瀬真寿美、矢来舞香）

9:00〜 女子円盤投 予選A

10:40〜 女子円盤投 予選B（郡菜々佳）

10:55〜 男子砲丸投 予選AB

11:10〜 男子100m 予備予選

11:40〜 混合4×400mリレー 予選（日本）

【イブニングセッション】

18:05〜 男子3000m障害 予選（三浦龍司）

18:30〜 女子走幅跳 予選AB（秦澄美鈴）

18:55〜 女子100m 予選

19:05〜 男子棒高跳 予選AB

19:50〜 女子1500m 予選（田中希実、木村友香）

20:35〜 男子100m 予選（桐生祥秀、守祐陽、サニブラウン アブデルハキーム）

21:10〜 男子砲丸投 決勝

21:30〜 女子10000m 決勝（廣中璃梨佳、矢田みくに）

22:20〜 混合4×400ｍリレー 決勝