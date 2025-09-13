『放送局占拠』傀儡子をあぶりだす“死の記者会見”スタート “あの人物”が凶弾に倒れる
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の第9話が、きょう13日に放送される。それに先立って、同話の場面写真とあらすじが公開された。
【場面写真】傀儡子は誰なのか…死の記者会見の模様
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目。一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
8話のラストシーンでは、武装集団・妖の「天狗」の銃弾に倒れて入院していた和泉さくら（ソニン）が捜査指揮本部に復帰した。さくら不在の間、指揮本部を守っていた本庄杏（瀧内公美）だが、妖のリーダー「般若」・伊吹裕志（加藤清史郎）からの指名により、人質交換のために叔父であり警備部長の屋代圭吾（高橋克典）の引き渡し役を命じられる。
人質交換は1時間後。本庄に代わって捜査の指揮を執るさくらは、人質交換に乗じて別経路からSATを潜入させる極秘作戦を計画する。そんな中、青鬼・大和耕一（菊池風磨）が武蔵を呼びつけ「あなたに、プレゼントがあります」と話す。すべてを終わらせるため、武蔵は大和と再びバディを組み、ある作戦を仕掛ける。
ついに「妖」が放送局を占拠した真の狙いが明らかになる。さらに、傀儡子を炙り出す“死の記者会見”がスタート。そして“あの人物”が凶弾に倒れる。
