細木数子さん娘・細木かおり、母の半生ドラマ化「胃が痛くてしょうがない」 戸田恵梨香の主演に「びっくり」
2021年に亡くなった細木数子さんの娘で、占星術師の細木かおりが12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。細木数子さんの半生を描くNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が、俳優の戸田恵梨香主演で2026年に世界独占配信されると発表されたことを受け、率直な思いを語っていった。
【動画】細木数子さん娘・細木かおり、母の半生ドラマ化「胃が痛い」
「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈な決め台詞で一世を風靡した細木さん。著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立し、2000年代には社会現象を巻き起こした。一方で、40代半ばで占い師となるまでの経歴は謎に包まれており、その波乱に満ちた半生が今回初めて映像化される。
この日のYouTubeで、かおりは「公式発表されましたね！もう、各所からLINEがきまして」と反響に驚きながら、主演が戸田であることについても「すごいよね、びっくりなんだけど。しかもタイトル『地獄に堕ちるわよ』って、まんまやん」とにっこり。「胃が痛くてしょうがないね、これ。タイトルからさ、どうなのよ。しかも『彼女は救世主だったのか、それとも悪魔だったのか』。すごいよね。欲望のすべて手にしたんか（笑）？」とツッコミを入れていった。
続けて「ダークヒーローだからね。ダークヒーローって、どうなんですかって。来年まで、胃が痛くなっちゃいますね。当然、まったく見ていないので。この話は、2年ぐらい前かな。ネトフリさんからオファーがあって、知っていましたよ。ざっくりは。だけど、細かいことは知らないし、仕上がりが恐ろしい」と告白。Netflix側からは「細木数子さんの半生を描きたい」「キレイにストーリーを作るつもりはありません」と伝えられたようだが「私達には権限がないから。フィクションですからって言われたら、そうですかっていう感じですよ。ついに公式発表されたかということで」と淡々と語っていった。
その上で「どんな内容になっているかわからないけど、戸田恵梨香さんが演じている細木数子を見てみたいなっていうのはありますよ。そこは非常に興味がありますね。そこに関しては楽しみではあります。やっぱりさ、嫌いな人がたくさんいることもわかるけど、私はすごい好きだし、尊敬もしているし。やっぱりね、亡くなってからもどう思われるのかっていうのは気になるよね。非常に複雑ですね。悪く言われたりは慣れてきたものの、さすがに自分の母親ですからね」と打ち明ける一幕も。最後は「でも、ダークヒーロー、楽しみにしています（笑）」と明るく締めくくっていた。
