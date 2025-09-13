【30MS 星井美希 （20th Anniv. YOU AND アイ！）】 9月13日 発売 価格：5,060円 【30MS 和泉愛依】 9月13日 発売 価格：4,180円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS 星井美希 （20th Anniv. YOU AND アイ！）」及び「30MS 和泉愛依」を9月13日に発売する。価格は「30MS 星井美希 （20th Anniv. YOU AND アイ！）」が5,060円で、「30MS 和泉愛依」が4,180円。

本商品は、ゲーム「アイドルマスター」より「如月千早」と、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」より、ストレイライトの「和泉愛依」を美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」のフォーマットで立体化したもの。

「30MS 星井美希 （20th Anniv. YOU AND アイ！）」は、20周年記念衣装「YOU AND アイ！」と全身のパーツが同梱されているオールインワンアイテムで、「30MS 和泉愛依」は全身のパーツが同梱されたオールインワンアイテムとなっている。

「30MS 星井美希 （20th Anniv. YOU AND アイ！）」

表情パーツはタンポ印刷を施した3種類が付属し、口の中の色分けはパーツ分割で再現されている。

髪はパーツの組み替えで髪飾りのない状態を再現可能。衣装は髪飾りや襟元など、細部にクリアパーツが採用され、そのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールとなっている。スカートは模様をプリントしたシートで再現されている。表情付きハンドパーツに加えマイクが保持できるハンドパーツが付属する。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種

・ハンドパーツ×1式

・髪パーツ(髪飾りなし)×1式

・マイク×1

「30MS 和泉愛依」

表情パーツはタンポ印刷を施した3種が付属し、口の中の色分けはパーツ分割で再現されている。髪はパーツの組み替えで髪飾りのない状態を再現できる。

両耳のピアスの形状は造型で再現。衣装の胸部パーツは限界まで追求したパーツ構成で、そのまま組み立てるだけでカラフルな色分けや精密なディテールとなっている。

背中の小さな羽もパーツ形状で再現し、胸元のハートはプラスチックシールでクリアな質感を表現。スカートは模様をプリントしたシートで波打った形状となっており、一部のパーツにはラメ入りのスモーククリア素材が採用されている。

肌パーツは仕上げの際に金型表面に艶消し処理を施し、柔らかく光を反射する。表情付きハンドパーツに加えマイクが保持できるハンドパーツが3種付属している。

【付属品】

・フェイスパーツ(タンポ印刷)×3種

・ハンドパーツ×1式

・髪パーツ(髪飾りなし)×1式

・マイク×1

・シール×1

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)BANDAI SPIRITS 2021

※発売日は流通により前後する場合があります。