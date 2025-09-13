全盛期のレジェンドをも「凌駕」 大谷翔平の“衝撃的な2年間”に米データ分析会社が注目「史上最も特異な記録の一つだ」

大谷が歩む異次元の道のりは、今後も多くのファンを驚かせるだろう(C)Getty Images

またひとつ”規格外の記録”が明らかになった。

昨季54本塁打、59盗塁でメジャー史上初の「50-50」を成し遂げ、今季もここまで48本塁打、18盗塁と驚異的なパフォーマンスを披露しているドジャースの大谷翔平。盗塁数を減らしながらも、現地時間9月11日時点で年間53本塁打、20盗塁ペースとなっており、この活躍ぶりには、米メディアからの視線も熱い。

【動画】2打席連発だ！大谷翔平が菅野智之から47号・48号を放つ

同日、米データ分析会社『OptaSTATS』は、公式Xを更新し、「オオタニが昨季開幕以来、102本塁打と77盗塁を記録している」と投稿。「100本塁打以上を放った2年間の盗塁数としては、1998-99年ケン・グリフィーJr.の（104本塁打、）44盗塁が次点だ」と“新たな偉業”を紹介している。

さらに、これを受けた米スポーツメディア『ClutchPoints』は、「オオタニが野球界の常識を覆し続けている」と記事内で称賛。「彼ほどのパワー、卓越したスピードを兼ね備えている選手は、他にいないだろう。全盛期のグリフィーJr.さえも凌駕しており、ナ・リーグMVP最優秀としての地位は、かつてないほど揺るぎない」と続けた。