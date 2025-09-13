巨人のＴ・キャベッジ外野手（２８）が１２日、ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）へのリベンジを誓った。１４日からのＤｅＮＡ２連戦（横浜）で登板が予想される剛腕とは２３年にメジャーで対戦し、三振に倒れた。絶好調の助っ人が２年ぶりの再戦で雪辱を果たす。

剛球が脳裏によみがえってきた。藤浪について問われたキャベッジは「ボールの精度が非常に高い投手でした」。エンゼルス時代の２３年９月５日（日本時間６日）、当時オリオールズの藤浪と対戦し最後は１００マイル（約１６１キロ）の内角直球で空振り三振。舞台を日本に移しての再戦を「進化している部分もあると思うので良く研究して。しっかりとゾーンを上げて、甘いところに入ってきたボールをしっかりと仕留めたい」と前を見据えた。

目には目を、パワーにはパワーだ。３日に行われた握力測定では、両手平均でチームトップの９１キロをたたき出した。大相撲の元横綱・白鵬は現役時代、同９０キロ前後と言われている。“大横綱級”の驚異的な数値をマークしても「最近は左の前腕の力が少し足りてないみたい。またジムでしっかりトレーニングしたい」とニヤリ。日本人最速１６５・１キロ右腕に、球界屈指の力で対抗する。

「２番・中堅」に定着したここ６試合は打率３割８分５厘と絶好調だ。「自分にはパワーがある。前に飛ばせばなんとかなる、がポリシー」とたくましい腕をぶした男が、リーグ最終盤とポストシーズンのキーマンになる。（内田 拓希）