オリックス・東松が先発し、1死しか奪えずに降板した11日の日本ハム戦。2番手・高島が4回2/3のロングリリーフを担い、他の救援陣の負担を軽減させた。5回終了後。グラウンド整備中、ベンチでその右腕が東松に何やら声がけしている様子があった。

「（東松の）追い込み方は凄く良かったと思って。追い込んでからのボール球の見せ方とか、レイエスに打たれたインコースからの逆球も、違う意識で投げられたらもっと良くなるんじゃないかと思って（話をした）」

プロ2度目の先発で、敵地エスコンフィールドでは初登板だった高卒2年目左腕に対し、高島は同球場で通算7登板。失意に沈む6学年下の23年ドラフト同期を、マウンドの経験も含め“先輩”として気遣っていた。

「どんどん経験していく段階だと思うので。ああいう試合のために、僕はいると思う。“今後も思い切って投げろよ”って（東松に言った）」

自己最速の152キロを計測し、1回無失点だった8日のロッテ戦から中2日で79球の力投。そのタフネスぶりは、厚沢投手コーチからも「今のブルペン陣では特別な存在。彼の代わりは誰もできない」と高く評価されている。「社会人（王子）の時からずっと、先発をやってから中継ぎに回って、というのはやってきたことなので。連戦に耐えられるタフさは、そこからきているのかなと」。仲間思いの鉄腕が、シーズン最終盤も与えられた役割を全うする。 （オリックス担当・阪井 日向）