日本相撲協会は１２日、秋場所（１４日初日、東京・両国国技館）の取組編成会議を開き、２日目までの取組を決めた。横綱昇進後初優勝を狙う大の里（２５）＝二所ノ関＝は初日に新小結・安青錦（２１）＝安治川＝、２日目に玉鷲（４０）＝片男波＝の挑戦を受ける。大の里はこの日、東京・墨田区の野見宿禰（のみのすくね）神社で土俵入りを行い、気持ちを高めた。十両以上の休場は幕内・尊富士（２６）＝伊勢ケ浜＝、十両・遠藤（３４）＝追手風＝だった。

気持ちを込めて四股を踏んだ。大の里は両親も見守る中、野見宿禰神社で力強い雲竜型を披露した。同神社での土俵入りは、横綱として最初に迎える東京場所前の恒例で「横綱になった実感が湧いた」と笑顔。神社には、２０２３年の新弟子時代に通った相撲教習所の奉仕活動で清掃に訪れた。「来るのは教習所以来。こういう形で戻ってきて、すごくうれしい」。汗だくで雑草を取った日から、わずか２年で角界の頂点に立った。境内で頭を下げ、１５日間の無事と活躍を願った。

神社には歴代横綱の名前と出身地が刻まれた石碑がある。新弟子時代から「いつかはという思いを持っていた」という。「石川県としこ名が書いてあり、親方以来の日本人の名前が刻まれてうれしかった」と、師匠の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）に並べたことに感慨をにじませた。

この日の取組編成会議では、初日は新小結・安青錦、２日目には先場所黒星を喫した平幕・玉鷲との対戦が決まった。土俵入り後は「（相手は）まだ見てない」としたが、賜杯を手にするためには、初日黒星は絶対に避けたいところだ。安青錦とは同時期に研修所に通い２３年１０月には一緒に神社の清掃を行った。教習所では一緒にランニングし、座学も受けて「色んなことを聞かれた」。新弟子時代から切磋琢磨（せっさたくま）してきた相手には負けられない。

秋場所の目標は横綱初優勝。「横綱になって最初の東京場所で、東横綱として迎える。最初の５日間が大事なので一生懸命頑張っていく」と序盤戦をポイントに挙げる。大の里に懸けられた指定懸賞は力士別最多の３４４本。結びの一番指定の３２６本より多く、日本相撲協会関係者によると「とても久しぶり」と期待は高まる。「切り替えてまた日曜日から頑張る」。実りの秋へ、大の里は勝利の神様を祭る神社で表情を引き締めた。（山田 豊）

◆野見宿禰神社 野見宿禰とは日本書紀に登場する出雲国（島根）出身の相撲の神様。当麻蹴速（たいまのけはや）に相撲で勝ち「勝利の神様」とあがめられる。神社は１８８４年に墨田区に創建。東京大空襲で全焼したが、１９５３年に再建され歴代横綱記念碑が建立された。東京場所開催前は協会の理事長、審判部長らが出席して例祭が行われる。