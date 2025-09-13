NY株式12日（NY時間16:21）（日本時間05:21）
ダウ平均　　　45834.22（-273.78　-0.59%）
S＆P500　　　　6584.29（-3.18　-0.05%）
ナスダック　　　22141.10（+98.03　+0.44%）
CME日経平均先物　44530（大証終比：+50　+0.11%）

　きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。一方、ＩＴ・ハイテク株は買われ、ナスダックは最高値更新が続いた。来週のＦＯＭＣ待ちの雰囲気が広がっていた中、本日のダウ平均は前日の大幅高の反動が出ていた。

　今週のインフレ指標と先週からの雇用指標を経て、市場は来週のＦＯＭＣでの利下げを確信している。ただ、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げはないと見られているようだ。その確率は１０％以下となっている。

　ただ、ＦＲＢの利下げ再開への期待を背景に米株式市場は最高値を更新しているが、期待通りに利下げを再開したとしも反応は限定的になるのではとの見方が出ている。

　パウエル議長が８月のジャクソンホールでの講演で利下げの可能性を事実上示唆して以来、Ｓ＆Ｐ５００は３．４％上昇している。これは既に０．２５％ポイントの利下げを織り込んでいるとも解釈でき、伝統的な「噂で買い、事実で売る」の展開に向かう可能性もあるという。

　テスラ＜TSLA＞が４日続伸。同社はネバダ州自動車局（ＤＭＶ）から、ネバダ州で自動運転車の試験運行を開始する承認を受けたと伝わった。

　家具インテリア販売のＲＨ＜RH＞が決算を受け下落。通期の見通しを下方修正した。トランプ関税による影響が拡大し、季節カタログの発行が遅延したことを理由に挙げている。

　サーバーのスーパー・マイクロ＜SMCI＞が上昇。エヌビディア＜NVDA＞のブラックウェル・ウルトラのソリューションの提供開始を発表した。

　半導体製造装置のアプライド・マテリアルズ＜AMAT＞が下落。アナリストが投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価を従来の２００ドルから１７５ドルに引き下げた。

　アパレルやアクセサリのレンタルを手掛けるレント・ザ・ランウェイ＜RENT＞が決算を受け大幅安。戦略の成果が出始めているものの、関税対応の値上げで解約増が懸念されるとの指摘も出ている。

　ビール製造のモルソン・クアーズ・ビバレッジ＜TAP＞が下落。アナリストが投資判断を「売り」に引き下げた。米国のビール市場に好材料を見出せないと指摘している。

　マイクロン・テクノロジー＜MU＞が本日も買われ、８日続伸。１５５ドル台まで上昇。データセンター市場における成長期待から強気な見方が広がっている。目先は昨年の高値１５７．５３ドルを試しに行くか注目される。

　量子コンピューティングのイオンＱ＜IONQ＞が大幅高。同社は量子コンピュータ開発の英スタートアップ、オックスフォード・アイオニクス社を買収しようとしているが、英投資安全保障局の規制承認を獲得したと発表した。

　ボーイング＜BA＞が下落。防衛関連工場でストライキを続ける労働者との間で、賃上げと批准一時金の復活を含む暫定合意に達していたが、それを国際機械工・航空宇宙労組（ＩＡＭＡＷ）８３７支部の組合員が本日採決を行ったが、否決された。

ＲＨ＜RH＞　217.62（-10.50　-4.60%）
スーパー・マイクロ＜SMCI＞　45.00（+1.05　+2.39%）
アプライド＜AMAT＞　167.80（-2.35　-1.38%）
レント・ザ・ランウェイ＜RENT＞　5.02（-2.87　-36.38%）
モルソン・クアーズ＜TAP＞　48.42（-0.71　-1.45%）
マイクロン＜MU＞　157.23（+6.66　+4.42%）
イオンＱ＜IONQ＞　55.61（+8.56　+18.19%）
ボーイング＜BA＞　215.94（-4.05　-1.84%）

アップル＜AAPL＞　234.07（+4.04　+1.76%）
マイクロソフト＜MSFT＞　509.90（+8.89　+1.77%）
アマゾン＜AMZN＞　228.15（-1.80　-0.78%）
アルファベットC＜GOOG＞　241.38（+0.60　+0.25%）
アルファベットA＜GOOGL＞　240.80（+0.43　+0.18%）
テスラ＜TSLA＞　395.94（+27.13　+7.36%）
エヌビディア＜NVDA＞　177.82（+0.65　+0.37%）
メタ＜META＞　755.59（+4.69　+0.62%）
ＡＭＤ＜AMD＞　158.57（+2.90　+1.86%）
イーライリリー＜LLY＞　755.39（-0.89　-0.12%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美