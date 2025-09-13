さながら20年後の最終面接。第24週「あんぱんまん誕生」（演出：橋爪紳一朗、榎本彩乃）に高知新報の月刊『くじら』の編集長だった東海林（津田健次郎）が再登場した（第119話）。のぶ（今田美桜）たちも50代だから、東海林も60歳を超えているだろう。当時の60代は十分、お年寄りなので、『くじら』時代の熱量はないだろう。

それにしても東海林は元気がない。とりわけのぶのお茶を飲んだあと、足を崩したときの体の動き。正座からあぐらをかくだけでもいっぱいいっぱい。そこにいるだけで精いっぱいだけれど、無理してふつうに振る舞っているように見えた。津田健次郎の身体表現は見事だった。

東海林が大儀そうだった理由は第120話でわかる。病を患いながら、必死でのぶと嵩（北村匠海）に会いに来たのだ。

おそらく、嵩が着々と活躍しているその作品群に、のぶと崇が探しているものの萌芽を感じて、それを確かめに来たのだろう。高知新報の面接でふたりは何かを求めて彷徨っているようだった。

戦争で突如価値観が変わってしまったとき、何を信じて生きていけばいいのか、誰もが迷っていただろう。東海林は新聞記者として戦時中に報じないといけなかったことと、戦後報道することの違いに欺瞞を感じていたようで、のぶと嵩の「逆転しない正義」探しに共感を覚え、それが見つかったのか死ぬ前に確認したかったのだと思う。

のぶと嵩の様子から、ふたりはそれを見つけたことに満足し、東海林は亡くなっていく。それをきっかけに嵩は初期のアンパンマンから、現在のあんぱんまん（アンパンマン）の原型が誕生する。

高知新報（モデルは高知新聞）ゆかりの人物が嵩とのぶ、ふたりで大切なものを見つけたのだと認めることで、モデルであるやなせたかしと暢をリスペクトしたようにも思える。モデルのふたりは幼なじみではなく、戦後、高知新聞で出会ったのだから。

その高知新聞ゆかりの人をモデルにした東海林が命を賭して嵩たちのやったことを認めてくれたことが、自分の顔を食べさせる自己犠牲（自分が傷つくことと引き換えに）によって正義を達成するというアイデアになるというのはすてきだなと感じた。

東海林は20年後の最終面接を行いに来たのだ。戦後、まだ迷っていて答えが出せなかったふたりが20年以上経って、やっとたどりついた答えを聞きに来た。こんなすてきで気の長い面接官がいたらどんなにいいだろう。まあ、東海林は面接の中心ではなくオブザーバー的な感じではあったけれど（社員を選ぶ権限はないと言っていたし）。

そんないいエピソードだが、すこしだけむずい、と感じた。東海林の衰弱した見事な演技である。見事過ぎるから視聴者は東海林の異変に気づき心配になる。ところがドラマのなかではのぶも嵩も気づいていないように見える。もしかしたら調子の悪そうな人に「大丈夫？」とは聞かず、本人が隠そうとしていることを受け入れ黙っているという対応かもしれない。とすれば、物語としては、そういう人間の微妙な心情を書いてほしい気がするのだ。

作劇の意図としては、次の回で東海林が亡くなったとわかるショックを仕掛けているのだろう。だとしたら、津田の名演には悪いが、ここはあえてふつうの芝居をするという選択肢もあったのではないだろうか。彼の真摯な病身を再現する演技と、のぶと嵩の次回の驚きのために何も気づかない演技を続けるという真摯な演技が交わっていない。どちらも真摯なだけに惜しい気持ちになった。

時間さえ潤沢にあれば、相手が衰弱した芝居をしたら、受け手の心情も動くだろうから、心配、あるいは気づかないふりをしようと考えるなど、いろんな芝居を試せたのではないだろうか。うまくすればひじょうに見応えのある、3人の感情の逡巡が見え隠れするシーンになった気がする。ただ、この作品はそのような、微妙な心情を描くものを目指しているわけではないのだと思う。「逆転しない正義」「カッコわるいヒーロー」などと明瞭なワードで押して大衆受けを目指していると感じるので、東海林が具合の悪そうな芝居を見せ、嵩とのぶはあとで真相を知って驚く、そのシンプルさが最適解なのだ。いやいや、こんな芝居、こんなセリフがあればと視聴者が勝手に妄想できるのも楽しみのひとつであろう。いろいろと楽しませてもらってありがたい。

もうひとつ、むずいと思ったことがある。「アンパンマン」と「あんぱんまん」である。嵩が長年あたためていたキャラを『アンパンマン』として雑誌に発表した。大人向けの雑誌であるが、内容は子どもを救うお話で、だからこそ、のぶは子どもたちに読み聞かせをした。でも子どもには理解できない。だからといって大人にも理解されているようでもない。蘭子（河合優実）は「おしつけがましい」と言うくらいだ。

それでも嵩は諦めきれない。そこへ東海林に背中を押され、今度は子供向けの絵本として「あんぱんまん」が生まれた。やなせたかしは、片仮名から平仮名にしたのは子ども用にと思ってのことと語っている。それがやがてまた片仮名に戻るのは、文字から受けるイメージを大切にしたそうで、パンはパン、アンパンはアンパンという片仮名のイメージがやなせにはフィットしたようだ。

このへんの平仮名と片仮名の変遷を説明してほしいのだが、次週以降出てくるのだろうか。

興味深かったのは、のぶが子どもに知ってもらいたくて『アンパンマン』を3年近く地道に読み聞かせした結果、彼女自身が嵩の書きたかったことに気づくということ。何度も何度も読み込むことで書かれたことを発見するってとても大事なことである。何度も何度も観ることで発見のあるドラマを作り続けてほしい。

（文＝木俣冬）