「明治安田Ｊ１、神戸０−０柏」（１２日、ノエビアスタジアム神戸）

神戸は柏と０−０で引き分けた。ともに勝ち点５４で、得失点差により柏が２位、神戸は３位。町田は横浜ＦＣと１−１で、前節首位の京都は広島と１−１で、ともに引き分けた。

痛み分けに終わった。神戸にとって、柏との上位対決。互いに決定力を欠き、ゴールが生まれないままスコアレスドローに終わった。シーズン終盤に入って１試合消化の多い神戸は、勝ち点３が喉から手が出るほど欲しかったものの、吉田監督は「ポジティブに考えたい」と受け入れた。

前半はやや神戸ペースで進んだが、後半は攻勢を強められた。柏のロドリゲス監督が「良いプレーをするには難しいピッチコンディション」と表現するほど荒れたピッチだったが、試合が進むに連れて相手の適応力が増し、ゴールを脅かされた。

試合終了間際の後半４７分にはＤＦ山川が、柏のＤＦジエゴがゴール前へ送ったクロスに反応。「あそこしかクロスのコースはなかった」とゴールライン寸前でボールをはね上げてクリアし、窮地を救った。

ＤＦトゥーレルが、７日のルヴァン杯・横浜ＦＣ戦のレッドカードで出場停止となり、ＤＦ永戸も欠場した中で、総力戦でつかんだ勝ち点１。山川は主将として「全然自信を失う試合ではなかった」と前向きだった。