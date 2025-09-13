¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª¡ÚM!LK¡Û¤Î5¿Í¤¬¥Ð¥º¤ê¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾ù¤ì¤Ê¤¤Ì´¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¥¢¥Ä¥¤Ìë
¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤Èµ²±¤Ë»Ä¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤Î³Ú¶Ê¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ÇÂç¥Ð¥º¤êÃæ¤ÎM!LK¤Î£µ¿Í¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Èº£Ç¯£··î¤Ë³«¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥ÈÅìµþ¡×¤òË¬¤ì¡¢ÅìµþÏÑ¤ò°ìË¾¤¹¤ë152Ö¤Î¡Ö¥¶¡¦¥Ó¥å¡¼ ¥¹¥¤¡¼¥È¡×¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¡£
Åìµþ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¹Á¶è¥¤¥Á¡È¥Û¥Ã¥È¡É¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢¥Û¥Ã¥È¤Ê£µ¿Í¤Î¤¤¤Þ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡ª
11Ç¯ÌÜ¤Î¿·À¸M!LK£µ¿Í¤¬¹Í¤¨¤ë¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¤½¤ÎÀè¡£
SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô21²¯²ó¡Ê£··îËö¸½ºß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®10Ç¯¤Ë¤·¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿¡ÈÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¡É¤Î£±¶Ê¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
»³Ãæ¡§¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Î¥Ç¥â¤òºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢Åö½é¤Ï¥µ¥Ó¤ÎÉôÊ¬¤Î¶ÊÄ´¤¬Á´ÊÔ¤òÄÌ¤·¤Æ´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡£
±ö粼¡§¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØM!X¡Ù¤À¤«¤é¡¢J-POP¤ÎÍ×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤«¡¢¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
»³Ãæ¡§¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¿ôÆü¸å¤Ë¤½¤ÎJ-POP¤ÎÊý¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢M!LK¤é¤·¤¤²¦Æ»¥¥é¥¥é¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡£Åö½é¤Î¥µ¥Ó¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤Êý¸þ¤â¥¢¥ê¡©¤Ê¤ó¤Æ°Õ¸«¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
º´Ìî¡§¤¿¤À¡¢¼¡¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ø¥¢¥ª¥Î¥ª¥È¡Ù¤¬²¦Æ»¥¥é¥¥é¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤éÊÕ¤Ç°ìÈ¯¤«¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¯¤«¡ª¤È¾¡Éé¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
µÈÅÄ¡§ËÍ¤Ï´°À®¤·¤¿³Ú¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢½ã¿è¤ËÌÌÇò¤¤¡ª¤Ã¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤Ö¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎSNS¥·¡¼¥ó¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ê¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
µÈÅÄ¡§¡Ê¼èºà»þ¤Ï¡Ë¤Þ¤À£¸·î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤¬¤³¤Î10Ç¯¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£
±ö粼¡§¼Â´¶¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡£³¹Ãæ¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤ÇÎÙ¤Î¿Í¤¬¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¡¢²¶¤é¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤ë¡ª¤Ã¤Æ¡£
Á¾Ìî¡§ÀèÆü¡¢³°¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ö¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Î¿Í¤Ç¤·¤ç¡ª¡©º£²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡£
»³Ãæ¡§´é¥Ð¥ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡£³Î¤«¤ËÁ°¤è¤êµ¤·Ú¤ËÈý¥µ¥í¥ó¤È¤«¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Î¿Í¡¢Íè¤Æ¤¿¤è¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´Ìî¡§¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î£µ¿Í¤Ç¤Î¾ÆÆù¡£»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤ÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
Ã¯¤«¤¬¥Ü¥±¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤¬¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢Á´°÷¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¦¡££µ¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
Ê¹¤±¤Ð¡¢¤Ä¤¤Àè½µ¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç£µ¿Í¤Ç¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤«¡£
º´Ìî¡§¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç£µ¿Í¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤Ï¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡ª¡©
»³Ãæ¡§YouTube»£±Æ¤È¤«°ìÀÚ¥Ê¥·¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤½¤¦¤À¤Í¡£
µÈÅÄ¡§¤Ç¤â¡¢¤½¤í¤½¤í½¸¤Þ¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á¾Ìî¡§¤ª¼ò¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°û¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÆüÄ«Áá¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤¿¤Î¤¬Àè½µ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
±ö粼¡§¥é¥¤¥Ö¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¹Ô¤±¤¿¡ª
º´Ìî¡§ÂÀÃÒ¤¬¡Ö»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤¦¤¨¤¨¤Í¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Áá¡¹¤Ë»Å»ö¤ÎÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤è¤Ê¡£
±ö粼¡§¤¨¡ª¡©²¶¡¢»Å»ö¤ÎÏÃ¤·¤Æ¤¿¡©
º´Ìî¡§¤·¤Æ¤¿¤ï¡ªÉÝ¤¤¤ï¤¡¡£¡Öº£¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë²¶¤éÂç»ö¤Ê»þ´ü¤¸¤ã¤Í¡ª¡©º£¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¹Ô¤¯¤Í¤ó¤Ã¤ÆÏÃ¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥¸µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¹Ô¤³¤¦¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£
»³Ãæ¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÇ®¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤ª¼ò¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡£
±ö粼¡§¤¤¤ä¡¢¤½¡¢¤½¤ì¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¡§ÀäÂÐ¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤Ç¤â¤Þ¤¡¡¢ÂÀÃÒ¤Î¤½¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²þ¤á¤ÆÁÛ¤¤¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
Á¾Ìî¡§¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê·Ò¤¤¤À¤ê¡¢¤Í¤§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µÈÅÄ¡§Á´°÷¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¤òÆ¬¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î£±Ê¸»ú¤ò¡Ö¤»¡¼¤Î¡ª¡×¤Ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹ÈÇò¤Ë¹Ô¤±¤ë¤«¤â¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢Ææ¤Î¤¢¤ì¤Í¡£
Á¾Ìî¡§250Ê¬¤Î£±¤Î³ÎÎ¨¤Ç¤¹¤è¡¢¹ç¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³Ãæ¡§·ë¶É¡¢Ã¯¤«¤¬¥·¡¼¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë£±Ê¸»ú¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤«¤éÁ´°÷¹ç¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£
º´Ìî¡§¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤ÎÊ¸»ú¤À¤Ã¤¿¤«¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡£
¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æµ¢¤¹¤³¤È¤¬ËÍ¤é¤Î»ÈÌ¿¡×
Èà¤é¤¬2025Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÌÜÉ¸¡¢¤½¤ì¤¬¹ÈÇò½Ð¾ì¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï·ëÀ®°ÊÍè¡¢¥Ö¥ì¤º¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¢¥â¥ó¥ÈÅìµþ¡×¤ÎÅ·¶õ¤Î¥Ð¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥¨¤Ç£µ¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¤Î½¸¹ç¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£Å·°æ¤¬¹â¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò¤È¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤«¿À¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤¹¤é¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿
º´Ìî¡§¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢M!LK¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ºÇ¶á¤Ï³Ú¶Êºî¤ê¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Á¥é¥ÁLOVE¡Ù¤È¤¤¤¦µÈÅÄ¿ä¤·¤Î¶Ê¤Ç¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
µÈÅÄ¡§¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢²¶¤Ï¿ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤ó¤Æ°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡ªÍ¦ÅÍ¤¬¾¡¼ê¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
º´Ìî¡§¡Ö¤À¡¦¤ì¡¦¤Ë¡¦¤·¡¦¤è¡¦¤¦¡¦¤«¡¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¿Î¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£
µÈÅÄ¡§¤½¤ó¤ÊÅ¬Åö¤ÊÁª¤ÓÊý¤«¤è¡ª
º´Ìî¡§¤Û¤é¡¢¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢·è¤áÂæ»ì·Ï¤Ã¤Æ¡¢²¶¤È¤«½ÀÂÀÏ¯¤¬¸À¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¿Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¡©ÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£
±ö粼¡§¤¢¤Î¾¯¤·¾È¤ì¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤Þ¤À¡¢¿´¤«¤é¾è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£
»³Ãæ¡§¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î·¯¤¬ÁÇÅ¨¡£
Á¾Ìî¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µÈÅÄ¡§¡Ä¡Ä¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Ëè²ó¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡¢ËÍ¡£
Á¾Ìî¡§¤Û¤é¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤È¤ÏÊÌ¤Ç¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Á´°÷¤ÇÉÙ»Î»³¤ËÅÐ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤è¡£
µÈÅÄ¡§¤À¤«¤é¡¼¡ª²¶¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¥«¥´¤Ç±¿¤ó¤Ç¤è¡£Ãæ¤ÇTikTok¸«¤Æ¤ë¤«¤é¡£
º´Ìî¡§¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
ÁáÄ«¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½¾ì¤Ë¾Ð´é¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢ñ¥ÁÖ¤È¼¡¤Î¸½¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿£µ¿Í¡£
Èà¤é¤¬Êü¤Ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ª¡¼¥é¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÌöÆ°¤¹¤ëM!LK¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢É¬¤º¤äµ±¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
M!LK¡¡2014Ç¯¤Ë·ëÀ®¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢²»³Ú³èÆ°¤ËÎ±¤Þ¤é¤ºÊÑ¸¸¼«ºß¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡¢£µ¿ÍÁÈ²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ïº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢±ö粼ÂÀÃÒ¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡¢»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¡£2025Ç¯£³·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!X¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡¢¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡££··î£¹Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ø¥¢¥ª¥Î¥ª¥È¡Ù¤âCM¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¡£12·î¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ£³ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ëÅß¥Ä¥¢¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°áÁõ¡ÊÁ´¿È¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡Ë
¡Î»³Ãæ¤µ¤ó¡Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ï500,500¡¢¥°¥ì¡¼¥·¥ã¥Ä¡ï225,500¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¡Ê»²¹Í¾¦ÉÊ¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡ï225,500¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡Ê»²¹Í¾¦ÉÊ¡Ë¡¢¥·¥å¡¼¥º¡ï209,000¡¢¥ê¥ó¥°¡ï131,000¡Ò¤¹¤Ù¤ÆBottega Veneta¡¿Bottega Veneta Japan TEL¡§0120-60-1966¡Ó
¡ÎµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ï¥Ö¥ë¥¾¥ó¡ï1,380,500¡¢¥·¥ã¥Ä¡Ê»²¹Í¿§¡Ë¡ï160,600¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡ï220,000¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡ï73,700¡¢¥·¥å¡¼¥º¡ï242,000¡Ê»²¹Í²Á³Ê¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡ï104,500¡¢¥ê¥ó¥°¡ï92,400¡Ò¤¹¤Ù¤ÆBottega Veneta¡¿Bottega Veneta Japan¡Ó
¡Îº´Ìî¤µ¤ó¡Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ï520,300¡¢¥·¥ã¥Ä280,500¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡ï225,500¡¢¥Ù¥ë¥È¡ï99,000¡¢¥·¥å¡¼¥º¡Ê»²¹Í¾¦ÉÊ¡Ë¡Ò¤¹¤Ù¤ÆBottega Veneta¡¿Bottega Veneta Japan¡Ó
¡Î±ö粼¤µ¤ó¡Ï¥ì¥¶¡¼¥Ö¥ë¥¾¥ó¡ï1,839,200¡¢¥·¥ã¥Ä¡ï92,400¡Ê»²¹Í²Á³Ê¡Ë¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡ï147,400¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡ï77,000¡¢¥·¥å¡¼¥º¡ï214,500¡Ê»²¹Í²Á³Ê¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡ï326,700¡Ò¤¹¤Ù¤ÆBottega Veneta¡¿Bottega Veneta Japan¡Ó
¡ÎÁ¾Ìî¤µ¤ó¡Ï¥³¡¼¥È¡ï579,700¡¢¥Ë¥Ã¥È¡ï957,000¡¢¥·¥ã¥Ä¡ï160,600¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¡Ê»²¹Í¿§¡Ë¡ï220,000¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¡ï29,700¡¢¥·¥å¡¼¥º¡Ê»²¹Í¿§¡Ë¡ï280,000¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡ï90,200¡¢¥ê¥ó¥°¡ï154,000¡Ò¤¹¤Ù¤ÆBottega Veneta¡¿Bottega Veneta Japan¡Ó
