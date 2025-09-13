µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤Î¶¯¸ª°¦¾Î¤Ï¡Ö¤¤Ã¤·¤ã¤óË¤¡×¤Ë·èÄê¡¡±þÊç£³£°£°£°·ï¤«¤é¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤¬Êç½¸¤·¤¿µð¿Í¡¦´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î¶¯¸ª¤Î°¦¾Î¤¬¡Ö¤¤Ã¤·¤ã¤óË¤¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡££¸·î£±£¹ÆüÉÕ¤ÎËÜ»æ¤Ç¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à°Æ¤òÊç¤ê¡¢Ìó£³£°£°£°·ï¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é¡¢£Ø¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎµð¿Í¼èºàÈÉ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¡£´ßÅÄ¤Ï£±£²Æü»þÅÀ¤Ç¼éÈ÷¤Îµ¬Äê»î¹ç¿ô¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÅðÎÝÁË»ßÎ¨£µ³ä°Ê¾å¤ò¥¡¼¥×¡£Àð¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¡¢²¼¹î¾å¤ÎÆüËÜ°ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£
¡¡´ßÅÄ¤Î¶¯¸ª¤Î°¦¾Î¤¬¡Ö¤¤Ã¤·¤ã¤óË¤¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»æÌÌ¤Ç¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÊç½¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¼Ô¤ÎÁêÃÌ¤ò¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ»¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ£²£·¡£°¦¾Î¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡Ö£³£°£°£°É¼¤â½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È£ÇÅÞ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Àµ³ÎÌµÈæ¤Ê¡Ö¤¤Ã¤·¤ã¤óË¤¡×¤¬¡¢µð¿Í¤ò²¿ÅÙ¤âµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÃÈå¤ÎÉé½ýÎ¥Ã¦¸å¤Ï£±£¶»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤òÂ³¤±¡¢ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤Ï£µ³ä¡££·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó£Ä¡Ë¤Ç¡¢¼éÈ÷¤Îµ¬Äê»î¹ç¿ô¡Ê»î¹çÁí¿ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤ËÊá¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£ÅðÎÝÁË»ßÎ¨£µ³ä°Ê¾å¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢µð¿Í¤Ç¤Ï£·£¸Ç¯Ê¡ÅèÃÎ½Õ¡ÊÆ±¡¦£¶£³£³¡Ë°ÊÍè£´¿ÍÌÜ¡Ê£µÅÙÌÜ¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£¸·î£³Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤Ï£¸¡¢£¹²ó¤ËÆóÅð¤ò»É¤·¤Æ¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤ÎÅðÎÝÁË»ß¤âÂ¿¤¤¤¬¡ÖÁ´¤Æ¤¬Á´¤Æ¡¢´°àú¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÀµ³ÎÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈËý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÈ¿¾Ê¤¹¤ë¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤À¤±¡×¤È»î¹ç¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥Á¥ó¡£¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¡¢ºòµ¨£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿ÅðÎÝÁË»ßÎ¨£´³ä£·Ê¬£µÎÒ¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¬ÄêÅþÃ£¤Ç²÷µó¤Ø¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¡£ÅðÎÝÁË»ßÎ¨£µ³ä°Ê¾å¤ÇºÇ¤â¼éÈ÷ÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£²£°£°£°Ç¯¤Î¸ÅÅÄÆØÌé¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£Éã¡¦Ã¤Â§¤µ¤ó¤ÎÀîÀ¾ÌÀÊö¹â»þÂå¤Ë£±³ØÇ¯¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÊá¼ê¤ËÂ³¤¯²÷µó¤Ë¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤ì¤Ä¤Ê£Ã£ÓÁè¤¤¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»î¹ç¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¸µ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿Àð¤ÎÍ×¡£¤¤Ã¤·¤ã¤óË¤¤¬Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢£²°Ì¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤¬¶á¤Å¤¯¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë