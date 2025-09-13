東京世界陸上は１３日、国立競技場で開幕する。１９９１年以来、３４年ぶり２度目の東京開催に向け、１２日は公式練習が行われた。女子やり投げで２連覇を目指す、パリ五輪覇者の北口榛花（２７）＝ＪＡＬ＝は、自身のインスタグラムのアカウント名にもある「Ｇｉａｎｔ Ｂａｂｙ」と書かれたピンクの水玉模様が入った“マイやり”を持ち、何度も助走練習。チェコ人のダビド・セケラク・コーチと話し合いながら約１時間、入念に感触を確かめた。

練習後には拠点とするチェコの報道陣の取材に応じ「自分の競技人生の中で、自国開催は最初で最後になると思う。最高の思い出を作りたい」と意気込んだ。金メダルへの重圧はかかるがこの日は、ポケモンや世界陸上公式マスコット「りくワン」の話題で盛り上がるなど終始リラックスした様子。「とても楽しみ。エンジョイしたい」と胸を躍らせた。

今季は順風満帆ではなかった。７月初旬の日本選手権（国立）を右肘内側上顆炎（じょうかえん）の影響で欠場。約２か月ぶりの復帰戦だったダイヤモンドリーグ（ＤＬ）第１３戦（８月２０日、ローザンヌ）は５０メートル９３の最下位に終わった。それでも年間上位者で争う同２８日のＤＬファイナル（チューリヒ）では６０メートル７２を記録。８月末には「６０メートル以上投げられたことが自信になった。目標は変わらず金メダル」と着実にコンディションを合わせている。セケラク・コーチも「肘は問題ない」と太鼓判を押した。

女子やり投げは予選が１９日、北口効果により最速でチケットが完売した決勝は２０日に行われる。「毎日満員になることを期待している。皆さんに楽しんでもらいたい」。コロナ禍で、無観客だった東京五輪から４年。勝負強い日本のエースが、国立競技場を熱狂させる。（手島 莉子）