新ドラマ＆人気番組豪華出演者がイントロクイズで激突 沢口靖子、加藤シゲアキ、阿部亮平らが参戦
フジテレビは22日、『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！秋の祭典３時間SP』（後7：00）を放送する。今回は、フジテレビ系で放送している人気番組に出演中の豪華メンバーが一堂に会し、さまざまな音楽クイズに挑戦する。
【写真】加藤シゲアキ、山下美月ら豪華出演者が登場！
『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』チームは、沢口靖子、安田顕、黒島結菜が登場。『新東京水上警察』チームは佐藤隆太、加藤シゲアキ（NEWS）、山下美月、『小さい頃は、神様がいて』チームは、北村有起哉、小野花梨、石井杏奈が参加。『介護スナックベルサイユ』チームは、宮崎美子、杢代和人（原因は自分にある。）に加えて、助っ人の吉村崇（平成ノブシコブシ）が出演する。
『呼び出し先生タナカ』チームは、田中卓志（アンガールズ）、ゆうちゃみ、『今夜はナゾトレ』チームは、柳原可奈子、阿部亮平（Snow Man）、松丸亮吾という顔ぶれ、『新しいカギ』チームは岡部大（ハナコ）、菊田竜大（ハナコ）、助っ人のヒコロヒー、『千鳥の鬼レンチャン』チームは坂本冬休み、キンタロー。、池田裕楽（STU48）が登場する。
今回は、1980年代から2020年代までの“人気ドラマソング”のランキングをもとにイントロクイズを出題！幅広い世代に愛される数々の名曲はもちろん、人気ドラマの名シーンも盛りだくさんで紹介！俳優陣はこれまでに自身が出演したドラマからの出題もあり、熾烈（しれつ）な早押し対決も繰り広げ、最後まで勝負の行方が分からないデッドヒートに。
