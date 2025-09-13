◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト１０―２ＤｅＮＡ（１２日・神宮）

“６度目の正直”が実った。ＤｅＮＡのジャクソンが７回４安打無失点で、８月１日の巨人戦（東京Ｄ）以来、６試合ぶりの１０勝目。球団外国人投手では１７年ウィーランド、２３年バウアーに次いで３人目の２ケタ勝利に到達。打線も１６安打１０得点と爆発して大勝し、試合がなかった２位巨人に１ゲーム差と迫った。

リーチをかけてから５試合続けてはね返された１０勝の壁を、初めて組む３年目捕手・松尾とのコンビで突き破った。「とても気持ちよく投げられた」という１０４球。「（試合に）出ていない時からイメージはしていた」という若き女房役は、緩急を生かしたリードに加え、初回には先制２点打で背中を押してくれた。

異国で過ごす２度目の夏。みそ汁やそうめんなど日本食も取り入れるなど、入念な体調管理でローテーションを守り抜いた。ウィーランドとバウアーは、ともに１０勝止まり。“球団新”へ「（長い）イニングを投げて１１勝、１２勝を目指したい」。ターゲットはもう１つある。「チーム一丸となって２位のポジションをとれるように頑張りたい」と、力強く言い切った。

ＤｅＮＡ三浦監督（ジャクソン―松尾の初バッテリーに）「松尾はしっかりワンバウンドも止めて、息もしっかり合っていた」