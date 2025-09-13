同じ材料でも株価にハッキリと明暗…TOB発表で「買われた株」と「売られた株」の差 【昨日動いた個別株】

東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年9月12日（金）の騰落率ランキングをお伝えします。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ3

1位：エニグモ〈3665〉……前日比+80円（+26.67%）／終値380円

【売買材料】

当日15:00ごろ、同社は26年1月期の連結業績予想について、最終利益を従前の3億2,200万円から3億8,700万円に上方修正した。加えて、これまで未定としていた期末一括配当予想を30円（前期10円）にすると発表。これが好感され買いが殺到した模様。

2位：富士石油〈5017〉……前日比+80円（+24.02%）／終値413円

【売買材料】

9月11日（木）取引時間終了後、同社は出光興産〈5019〉から非公開化を目的としたTOBを受けたことを公表。TOB価格は1株480円としており、これにサヤ寄せする形で株価が急騰した。

3位：マンダム〈4917〉……前日比+269円（+15.08%）／終値2,053円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。9月10日（水）取引時間終了後、同社は株式の非公開化を目的としたMBOの実施を発表。これを受けて連日の大幅上昇となった。なお、TOB価格は1,960円であり、終値ベースでTOB価格を上回っている。

〈東証プライム市場〉個別銘柄の値下がりワースト3

1位：Macbee Planet〈7095〉……前日比−498円（−19.79%）／終値2,018円

【売買材料】

9月11日（木）取引時間終了後、同社は26年4月期第1四半期（5〜7月）連結決算（IFRS）を発表。売上収益は127億8,000万円で前年同期比10.6％の増収となった一方、純利益は5億500万円と同38.7％の大幅減益となったことが嫌気された模様。

2位：デジタルホールディングス〈2389〉……前日比−180円（−8.40%）／終値1,963円

【売買材料】

9月11日（木）取引時間終了後、同社は博報堂DYホールディングス〈2433〉より完全子会社化を目的としたTOBを受けたことを発表。このTOB価格が1,970円と、足元の株価水準を下回るディスカウントTOBであったことからサヤ寄せする形で売りが膨らんだ。

3位：WOWOW〈4839〉……前日比−135円（−7.43%）／終値1,682円

【売買材料】

当日は特段個別の売買材料見当たらず。