¡Ö35Ç¯¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤Ê¤È¡×
Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆÊ§¤¤Â³¤±¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤ò´°ºÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦º´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê72ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£Âç¼ê´ë¶È¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¡¢Âà¿¦¶â¤ÈÇ¯¶â¤Ç¿µ¤Þ¤·¤¯¤â²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¡Ê70ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤ÈÄ¹Ç¯Ì´¸«¤¿Ï·¸å¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢Æó¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÎ¹¹Ô¤Ç¤â¹Ô¤³¤¦¤«¡×¡£¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£°ìÄÌ¤ÎÇ¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤¬¡¢É×ÉØ¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÌ´¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©Âî¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÄÌÃÎ½ñ¤ò³«¤¤¤¿ºÊ¤¬¡¢¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡£²¿»ö¤«¤È»×¤Ã¤ÆÇÁ¤¹þ¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏºòÇ¯¤ÎÇÜ¶á¤¤¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î¶â³Û¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹²¤Æ¤Æ»ÔÌò½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿·ò°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ª¤òµ¿¤¦¸ÀÍÕ¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÀÇ³Û¤¬µÞÁý¤·¤¿¸¶°ø¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ò°ì¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢ÎÙ¸©¤Î¼Â²È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
·ò°ì¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ï¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤ë»³¤¢¤¤¤Î½¸Íî¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Åìµþ¤ÇÊë¤é¤¹·ò°ì¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬ÉÑÈË¤Ë´ÉÍý¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤¤¤Ä¤·¤«Â¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Â²È¤¬¡¢ÅÝ²õ¤Î´í¸±À¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯¤«¤é¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÀ©ÅÙ¡¢ÅÅÏÃ¸ý¤Ç½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀÇ¶â¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï°û¤ß¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Ç¯¶âÊë¤é¤·¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÀÇÉéÃ´¤Ï¶â³Û°Ê¾å¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹²¤Æ¤Æ¼Â²È¤òÇäµÑ¤·¤è¤¦¤ÈÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÇã¤¤¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡×¤È¡¢¤Ë¤Ù¤â¤Ê¤¯ÃÇ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²È¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤Ë¤â100Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÇ±½Ð¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥í¡¼¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡×
¤Ê¤¼ÀÇ¶â¤¬µÞÁý¡©¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤È¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î»ÅÁÈ¤ß
¤Ê¤¼¡¢º´Æ£¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¶õ²ÈÅùÂÐºö¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡Ê¶õ¤²ÈÂÐºöÆÃÊÌÁ¼ÃÖË¡¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢½»Âð¤¬·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ë¤Ï¡Ö½»ÂðÍÑÃÏ¤ÎÆÃÎã¡×¤È¤¤¤¦Á¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬ÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢200Ö°Ê²¼¤ÎÉôÊ¬¡Ê¾®µ¬ÌÏ½»ÂðÍÑÃÏ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÝÀÇÉ¸½à¤¬6Ê¬¤Î1¤Ë¡¢200Ö¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÊ¬¡Ê°ìÈÌ½»ÂðÍÑÃÏ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï3Ê¬¤Î1¤Ë¸º³Û¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤º¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¼þÊÕ¤ÎÀ¸³è´Ä¶¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆÃÎã¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤¬ËÜÍè¤Î³Û¤ËÌá¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç6ÇÜ¤Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡ØÎáÏÂ5Ç¯½»Âð¡¦ÅÚÃÏÅý·×Ä´ºº¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î¶õ¤²È¿ô¤ÏÌó900Ëü¸Í¤È²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¤²ÈÎ¨¤â13.8¡ó¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¤Ï¡ÖÆÃÄê¶õ²È¡×¤Î½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½õ¸À¡¦»ØÆ³¡¢´«¹ð¡¢Ì¿Îá¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤Á¼ÃÖ¤ò¤È¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¿¤Þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¶õµ¤¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ï¤ä¡¢´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Ï»ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç¤¤ÊÉéÃ´¤òÀ¸¤à¡ÖÉéÆ°»º¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤óÉ×ºÊ¤Î¤è¤¦¤ÊÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÂÐºö¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¡£
¶õ¤²ÈÂÐºö¡ ³èÍÑ¤¹¤ë
¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢°Ü½»´õË¾¼Ô¤äÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¿Í¤ËÂß¤·½Ð¤·¤¿¤êÇäµÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤ÆÄÂÂßÊª·ï¤äÌ±Çñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¼ý±×²½¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ¤²ÈÂÐºö¢ ¼êÊü¤¹
°ìÈÌÅª¤ÊÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Çã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤äNPOË¡¿Í¤Ø¤Î´óÉÕ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤ò¹ñ¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ÖÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¡×¤â2023Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿³ºº¤¬¤¢¤ê¡¢10Ç¯Ê¬¤ÎÅÚÃÏ´ÉÍýÈñÁêÅö³Û¤ÎÉéÃ´¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶õ¤²ÈÂÐºö£ ´ÉÍý¤¹¤ë
¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡¢³èÍÑ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌç¤Î¡Ö¶õ¤²È´ÉÍýÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·î³Û¿ôÀé±ß¤«¤é1Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ê¸«²ó¤ê¤ä´¹µ¤¡¢Áð¤à¤·¤ê¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢ÆÃÄê¶õ²È¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¤Ë¤»¤è¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌäÂê¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼ê¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Îº¬ËÜÅª¤Ê²ò·èºö¤Ï¡¢¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢¼Â²È¤ò¾Íè¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤ò²ÈÂ²Á´°÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡£ÁêÂ³¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ï¡¢¼êÂ³¤¤âÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²´Ö¤Î°Õ¸«Ä´À°¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¡×¤ÈÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤»¤º¡¢º£Æü¤«¤é¤Ç¤â²ÈÂ²²ñµÄ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì¤Íè¤ÎÈá·à¤òËÉ¤°Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
