µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¡£Ä£å£Î£Á»Â¤ê¼«¿®¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡·ü¤±£±£µÆüÀèÈ¯
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤ÎÅê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ò·ü¤±¤ÆÎ×¤à£±£µÆü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ø¡¢¼¼Æâ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµå¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¡££´·î£±£·Æü¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï£²²ó£¶¼ºÅÀ£Ë£Ï¤ò¿©¤é¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¤¬¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤â¡ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡£²°Ì¤ò»à¼é¤·¤Æ¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¤°ìÀï¤À¡£¡Ö½ç°Ì¤¬¤¹¤°²¼¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÅê¤²¤ë¡£»Ä¤ê»î¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ì»î¹ç°ì»î¹ç¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÅû¹á¤òÃæ¿´¤Ë¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤¬Áê¼ê¤À¤¬¡Ö¾ï¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Ê¤¤¤È¡¢¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¹¶¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÂçµÏ¿¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤ë¡£