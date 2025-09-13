【藤川阪神の強さ】阪神OBで、現役時代は藤川監督とチームメートだった赤星憲広氏（本紙評論家）は、2年ぶりのリーグ優勝の数多くある要因の一つに、「機動力」を挙げた。2月の春季キャンプに臨時コーチとして呼ばれ、「その時に藤川監督から、“今年は動きますから選手たちの背中を押してやってください”と言われた」と明かす。機動力は昨年から大幅アップが可能と判断した藤川監督の狙いは、見事にハマったと分析する。

23年はリーグ最多の79盗塁だったが、昨年は同5位の41盗塁。ほぼ半減していた。元々走れる選手は少なくなく、キャンプの3日間の指導では、まずはこの数字を100まで増やすことを目標にスタートした。今季はここまでリーグ最多の94盗塁（12日現在、以下同）。「一番は中野の復活が大きい。昨年は6個しか決められず逆にアウトが7回。新人年の21年にタイトルを獲ったのに、その数字はもったいない」。中野が19盗塁まで大幅増した上に近本は29、佐藤輝は10、大山、小幡は6、森下、熊谷は5。打順に関係なく全選手の走る意識が高まった。

「矢野監督の時は“行けたらどんどん行け”。岡田監督は“This ball”で走ってほしい時にサインを出す。藤川監督は基本的には“行けたら行け”で、しっかり準備をしたならアウトになっても仕方がないというスタンス。選手はみんなスタートを切りやすくなったと思う」

佐藤輝の本塁打、村上と才木のWエース、石井の大躍進をはじめとする鉄壁のリリーフ陣、守備力などストロングポイントは多いが、赤星氏はCS突破、日本シリーズ制覇にも、機動力がポイントになるとした。例えばシーズンで7度対戦して47イニングで3得点しかできていないDeNAのケイ攻略のカギも、塁上からどれだけプレッシャーをかけられるかだという。「クイックも速くないし、けん制もそれほどうまくない。パ・リーグの投手にも有効になる」。ポストシーズンは僅差のゲームが予想される。盗塁や一つ先の塁を狙う今季の阪神の走塁は、大きな武器になる。