若手野手陣が、「ライデル撃ち」を期した練習に励んだ。きょう13日の巨人戦を前に、甲子園の室内練習場で行われた指名練習に高寺、栄枝、井坪、中川が参加。一通りの打撃を終えると、マシンは150キロを超える速度に設定された。

1スイングごとに交代。安打性の打球を3本放った選手から“上がり”のルール設定のもとに真剣勝負を繰り広げた。現在2位で、ポストシーズンでも対戦する可能性がある、宿敵・巨人の絶対的守護神ライデル・マルティネスをイメージ。安打性の打球が出れば「よっしゃー」、凡打なら「うわー」などの叫び声が響き渡った。

いち早く快音を重ねて勝利を手にしたのは今季、左翼の定位置争いを演じている22歳の高寺。「やっぱり（直球が）速いピッチャーは多い。そういうピッチャーから打って、アピールできれば」と残り14試合での活躍を期した。最下位に終わった高卒3年目の井坪も「（マルティネスが投げている時に）1回（打席に）立ってみたい。真っすぐが強い。そこにしっかり、合わせられるように」とイメージを膨らませた。

10日のDeNAとの試合後、藤川監督は「この1カ月で、凄い勢いの選手が出てくれば、それは非常に心強い」と語り、「短期決戦男」の台頭を熱望した。前回日本一になった23年のポストシーズンでは、CSファイナルステージで10打数5安打の木浪がMVPを獲得。日本シリーズでは森下が新人の新記録となる7打点を挙げた。伏兵や伸び盛りの若手が活躍すれば、チームはさらに勢いづく。

高寺は「そこまで（ポストシーズン）は今、正直考えてない。でも、まだ全然打ち足りない。残りのシーズンの試合で爆発できるようにやっていきたいと思います」と目の前の戦いを見据えた。高寺を筆頭に、若虎のアピール合戦が始まりそうだ。（石崎 祥平）