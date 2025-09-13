東京ドームを関東の“祝勝会場”にする。13日、巨人との今季最終戦に先発する高橋が、「東京ドームのファンに優勝報告をしよう」という藤川監督の発言に応える形で気合の投球を誓った。

「そのためにも、いつもと変わらずしっかり試合をつくれるように頑張りたい。投球の質とか、前回の自分より良くしていければと思う」

8月30日の巨人戦（甲子園）以来、中13日での今月初先発。夏の疲労回復に時間をかけて取り組んできた成果を発揮することを狙い、この日の甲子園での投手指名練習でも、しっかりと汗を流した。

東京ドームでの登板は21年10月14日以来、4年ぶりとなる。その21年は敵地の巨人戦で2試合先発し、16イニング無失点。高橋にとっては相性がいい。勝てば、23年に並ぶ球団の巨人戦シーズン最多の18勝も達成する。

「23年は一回も投げられなくて、別世界のことだった。今年は貢献できたかは分からないけど、関与できたので全然違う」

CS、そして日本シリーズへの流れをつくる意味でも重要な登板。「まずは目の前の1試合が大事。結果にはこだわりたい」と、左腕は無傷の4勝目とともに伝統の一戦からピッチを上げる。 （鈴木 光）