「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）

日本相撲協会は１２日、東京・両国国技館で取組編成会議を行い、２日目までの取組を決めた。東前頭１２枚目の尊富士（２６）＝伊勢ケ浜＝は全休となる見通しで、十両への番付降下は必至。１８８３年から続く青森出身幕内力士が途絶える可能性が出てきた。関取では十両の遠藤（追手風）も休場する。昇進２場所目で横綱初優勝を目指す大の里（二所ノ関）は初日に入幕４場所目で新小結の安青錦（安治川）を迎え撃つ。

２位茨城県の４３年を大きく上回り、１４２年連続で幕内力士を輩出してきた青森県。幕内で唯一の同県出身、尊富士が休場する。

師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は都内で「落ちるのは一時。体は一生」「もっと上を目指してほしい。落ちても腐らない精神面を鍛えたい」などと語り、全休させる意向を示した。

尊富士は「右上腕二頭筋腱（けん）断裂で２カ月の安静加療必要」の診断書を提出し、名古屋場所１３日目から休場。８月下旬に手術を受けた。

他の青森出身関取では西十両３枚目の錦富士、東十両１２枚目に宝富士がいる。青森の偉大な歴史は、尊富士の兄弟子である両者に託された。