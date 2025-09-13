【BAMBI WATER】新作♡ガードル内蔵で美シルエット叶うスウェットパンツ

おうち時間にも外出にもマルチに活躍する新しいリラックスパンツが登場しました。BAMBI WATERから発売された『ガードル イン スウェットパンツ』は、ガードルを内蔵した独自設計で履くだけで美しいシルエットを演出。快適さと補整力を兼ね備え、毎日のスタイリングに頼れる1本です。リラックス感とスタイルアップを両立させたい女性におすすめのアイテムです♡

ガードル内蔵で叶う美シルエット

価格：5,990円（税込）



『バンビウォーター ガードル イン スウェットパンツ』は、独自製法の弾性ニットと着圧シールで骨盤からヒップをサポート。

裾のゴム仕様で足元もすっきり見せ、ダボつきすぎない絶妙シルエットを実現します。ガードル特有の締め付け感を軽減し、長時間履いてもストレスフリー♪

履き心地と実用性を両立

リラックスタイムはもちろん、ワンマイルウェアとしても活躍。内蔵ガードルには柔らかいメッシュ素材を採用し、ムレにくく快適な着用感に。

外側は肉厚素材でボディラインを拾わず、どんなトップスとも相性抜群です。ウエストリボンでサイズ調整もでき、シーンを選ばず着こなせます。

サイズ展開：S／M／L／LL（カラー：ブラック）

スタイルも快適さも叶える新定番♡

BAMBI WATERの『ガードル イン スウェットパンツ』は、ガードル機能とリラックス感を兼ね備えた新発想のパンツ。

おうちでのリラックスタイムからちょっとしたお出かけまで、美しいラインと快適さを一度に叶えます。毎日のスタイルに自信をプラスしてくれる、新しい定番パンツとして取り入れてみませんか？